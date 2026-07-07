Левски - Борац днес на видеостена с кебапчета и бира

От Левски ще монтират видеостена днес пред сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, за да гледат феновете гостуването на Борац в Баня Лука от първия предварителен кръг на Шампионската лига. Отпуснатите билети за привържениците на „сините“ са 700 и бяха крайно недостатъчни за всички направени заявки.

„Левскари,

Благодарим Ви за огромния интерес към гостуването на Борац в Баня Лука. За огромно съжаление, отпуснатите билети за наши привърженици са крайно недостатъчни, за да удовлетворят всички желаещи, но всичко е съобразено с правилата на УЕФА и ние като клуб няма какво повече да направим.

За сметка на това сме подготвили нещо специално за всички, които имат желание да гледат двубоя в левскарска компания. На стадион „Георги Аспарухов“ ще има видеостена пред Сектор „А“.

Събитието започва в 19:00 часа, а в района на стадиона ще Ви очакват вкусна храна, освежаващи напитки, музика и още много изненади. Двубоят е от 21:30 часа българско време.

Българският първенец замина без половин дузина футболисти за Баня Лука.

Мустафа Сангаре, Мазир Сула и Карл Фабиен очаквано не попаднаха в състава на Хулио Веласкес, тъй като те нямат картотеки за старта в пресявките на турнира. Със "сините" не са още Асен Митков, Стипе Вуликич и Радослав Кирилов, които лекуват различни контузии.

Най-тежко е състоянието на хърватския централен защитник Вуликич, който бе опериран в края на миналия сезон и все още е далеч от завръщане в игра. Българските национали Кирилов и Митков се очаква постепенно да влязат в необходимата форма, за да се върнат в игра.

За сметка на това с отбора са всички нови попълнения

- Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Мехди Мубарик, Сержиньо и Алекс Сентейес.

От Левски обявиха и втория си екип за новия сезон 2026/2027. След класическите сини фланелки, вторият екип за предстоящата кампания ще бъде златен в честа на спечелената титла, която се завърна при "сините" след 17 години. Точно с тях тимът на Хулио Веласкас ще играе при гостуването днес на Борац в Баня Лука.

Хулио Веласкес даде вчера пресконференция преди мача. „

Очаквам труден мач срещу съперник, който да ни затрудни.

Отбор, който е шампион на своята страна. Мислим единствено и само за мача утре. Приемаме го с голямо желание и амбиция, но трябва да покажем уважение и да останем скромни.

Доволни сме от начина, по който се адаптират новите на и извън терена. Трябва да покажем зрялост. За мен е най-важното е, че футболистите показват добро поведение и високо ниво на професионализъм", каза Веласкес.