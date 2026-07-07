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Джордж Клуни ще вземе „Златен лъв“ във Венеция

Актьорът получава признанието за цялостен принос

07.07.2026 | 08:10 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Американският актьор, режисьор и продуцент Джордж Клуни ще бъде удостоен с почетната награда „Златен лъв“ за цялостен принос на 83-тото издание на Международния кинофестивал във Венеция, предаде Ройтерс, позовавайки се на организаторите на форума.

65-годишният Клуни е сред добре познатите гости на фестивала. Първата му поява на форума е през 1998 г. с филма „Извън контрол“ (Out of Sight).

Двукратният носител на награда „Оскар“ представи най-новия си филм „Джей Кели“ (Jay Kelly) във Венеция миналата година. През 2024 г. той премина по червения килим заедно с Брад Пит за световната премиера на „Вълци единаци“ (Wolfs).

Сред режисьорските му продукции, представени за първи път във Венеция, са „Субурбикон“ (Suburbicon), „Маската на властта“ (The Ides of March) и „Лека нощ и късмет“ (Good Night, and Good Luck). В програмата на фестивала през годините са участвали и филмите с негово участие като „Гравитация“ (Gravity), „Мъжете, които се взират в кози“ (The Men Who Stare at Goats), „Изгори след прочитане“ (Burn After Reading) и „Непоносима жестокост“ (Intolerable Cruelty).

„Преживял съм толкова много незабравими моменти във Венеция. Без съмнение това е любимият ми филмов фестивал, а да получа „Златен лъв“ е огромна чест.

Вероятно това означава и че вече съм остарял, но го приемам“,

казва Клуни в разпространено от фестивала изявление, цитирано от Ройтерс.

Директорът на фестивала Алберто Барбера определи Клуни като „завършен и харизматичен артист“, който като актьор, режисьор и продуцент е оставил ярка следа в съвременното кино.

Тазгодишното издание на Международния кинофестивал във Венеция ще се състои от 2 до 12 септември, а конкурсната програма ще бъде обявена по-късно през юли, припомня още Ройтерс.

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