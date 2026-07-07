Екипът на БОК сам боядисва помещенията си (СНИМКИ)

Снимка: БОК 1 / 5 / 5

Служителите на Българския олимпийски комитет (БОК) продължават разчистването на стария инвентар в централата на ул. „Ангел Кънчев“ №4, а днес боядисват и част от помещенията.

Разчистването продължава вече няколко седмици. Това се налага, за да може да продължи процесът на работа в по-нормална среда, информираха от БОК.

През месец май, когато новото ръководство влезе в сградата, се видя, че тя е занемарена, не е ремонтирана от години, като не отговаря на нито едно изискване за професионална дейност.

В офиса бяха поканени и журналисти, които видяха с очите си състоянието на офиса. Новото ръководство отправи апел за намирането на нова сграда, която да се превърне в дом на БОК, да съхранява ценния архив на комитета и да е място, на коeто да се развива активна дейност по всички програми, свързани с олимпийското ни движение.