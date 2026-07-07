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Екипът на БОК сам боядисва помещенията си (СНИМКИ)

Разчистването в централата на ул. „Ангел Кънчев“ №4 продължава вече няколко седмици

07.07.2026 | 11:30 ч. 0

Снимка: БОК

Снимка: БОК

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Служителите на Българския олимпийски комитет (БОК) продължават разчистването на стария инвентар в централата на ул. „Ангел Кънчев“ №4, а днес боядисват и част от помещенията.

Разчистването продължава вече няколко седмици. Това се налага, за да може да продължи процесът на работа в по-нормална среда, информираха от БОК.

През месец май, когато новото ръководство влезе в сградата, се видя, че тя е занемарена, не е ремонтирана от години, като не отговаря на нито едно изискване за професионална дейност. 

В офиса бяха поканени и журналисти, които видяха с очите си състоянието на офиса. Новото ръководство отправи апел за намирането на нова сграда, която да се превърне в дом на БОК, да съхранява ценния архив на комитета и да е място, на коeто да се развива активна дейност по всички програми, свързани с олимпийското ни движение.

 

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Тагове:

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