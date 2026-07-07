Криза: Руски губернатор остана без бензин на магистралата

Губернаторът на Вологодска област Георги Филимонов съобщи в своя Telegram канал, че е спрял на магистралата, защото служебният му автомобил е останал без гориво.

"Буквално преди 15 минути останах без гориво. Резервоарът ми беше празен. Това се случи на скоростната магистрала около Вологда. Преминах от служебната си кола на кола, която ми предложи да ме закара. Това доказва, че всички сме в една и съща лодка и работим за решаването на този проблем", каза Филимонов. Той добави, че колата, която „се е съгласила“ да го закара, е била кола на КАТ.

Час преди историята за този инцидент на магистралата, губернаторът на Вологодска област публикува публикация в Telegram, в която призовава местните жители да не се запасяват с гориво.

"Доставките на бензин за физически лица в момента са частично ограничени, тъй като доставките на гориво са непроменени, докато търсенето се е почти удвоило. Моля ви да бъдете разбиращи към ситуацията, да не складирате гориво за бъдеща употреба и да не се поддавате на бързането. Трябва да дадем възможност на нашите съседи и сънародници да заредят", обясни Филимонов.

От края на май в Русия се разразява горивна криза, предизвикана от агресивните атаки на Украйна срещу руски петролни рафинерии (всички големи рафинерии бяха атакувани). Ограниченията за закупуване на гориво са в сила във Вологодска област от края на юни: не повече от 30 литра бензин на покупка - и само за автомобилно резервоари, без туби.