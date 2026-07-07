На фона на липсващо гориво: Стотици коли се събраха за Деня на Москвича (СНИМКИ)

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Въпреки оскъдното количество гориво заради украинските удари по рафинерии и проливния дъжд, стотици хора посетиха автомобилното изложение "Денят на Москвич" в Санкт Петербург в неделя.

Ретро изложбата се организира всяка година от ентусиасти и автомобилни клубове, представяща ретро автомобили, превърнали се в истински легенди на руската автомобилна индустрия.

Фестивалът събира над 100 автомобила "Москвич" всяка година - от първите следвоенни модели, произведени през декември 1946 г., до тези, сглобени ръчно след закриването на Московския автомобилен завод "Ленински комсомол" (АЗЛК) през март 2002 г.

Затънал в склеротична управленска система, която все повече и повече разкриваше недостатъците на продуктите му с течение на времето, Москвич преживяваше постоянен и неизбежен провал с упадъка на СССР, особено след падането на Желязната завеса. Почти всички съветски производители на автомобили пострадаха по подобен начин, но някои забележителни резултати в състезанията през по-добрите му години сочат, че автомобилите на Москвич вероятно не са били толкова груби и изостанали, за колкото ги е мислила западната преса. Освен това, Москвич е бил сред по-широко изнасяните руски автомобили, така че не може да е бил напълно непривлекателен, поне за определен тип купувачи.

Модерният "Москвич" завива към хибрида

Автомобилният завод "Москвич" възнамерява да стартира производство на първия си хибриден автомобил под собствена марка през 2027 г. Това беше обявено от главния изпълнителен директор на компанията Елена Фролова на Международния икономически форум в Санкт Петербург (СПИЕФ) през 2026 г., без да уточнява сегмента или други технически подробности за бъдещия модел, според kommersant.ru.

Според Фролова, компанията се е насочила към масовия премиум сегмент, наравно с марки като Haval и Geely. Хибридът ще бъде по-скъп от автомобил с двигател с вътрешно горене, но цената ще остане разумна поради по-малкия размер на батерията в сравнение с електрическите превозни средства. Компанията обаче не твърди, че ще произведе най-евтиният хибрид на пазара.

Потенциален партньор за разработка на новия модел може да бъде китайският концерн SAIC, който вече има редица хибридни модели в портфолиото си. Сътрудничеството с предишния му партньор JAC Motors се усложни: по-специално проектът за кросоувър "Москвич 5", който беше разглеждан за хибриден модел, беше отменен.

Интересът към хибридните автомобили нараства и сред други производители в Русия. AvtoVAZ обяви разработването на хибридна версия на Lada Azimut, Aurus и представи хибридния Senat на Международния икономически форум в Санкт Петербург, а Hongqi планира да пусне хибридния HS6 на руския пазар през 2027 г.

Според "Автостат", продажбите на нови хибриди в Русия през първите четири месеца на 2026 г. са се увеличили 2,3 пъти в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 19 600 бройки. Техният дял от общите продажби надхвърля 5%. Voyah, Evolute, Geely, GAC и Lixiang остават лидери в сегмента. И обратно, продажбите на "Москвич" през първото тримесечие са намалели с 25,6%, до 2,7 бройки.