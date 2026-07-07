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Дмитриев: Финландия плаща за войнствената политика на Стуб с икономически колапс

Младежката безработица достигна 37,8%

07.07.2026 | 11:37 ч. 25
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Финландия плаща за войнствената политика на президента Александър Стуб и разрива си с Русия с икономически колапс. Това каза Кирил Дмитриев, специален представител на руския лидер по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

"Социалната цена за Финландия на войнствената политика на президента Стуб и прекъсването на връзките с Русия: през май нивото на безработица се повиши до 12,7% – най-високото от май 1998 г. и най-високото в ЕС. Младежката безработица достигна 37,8% (с 10% повече на годишна база)! Стуб говори, а Финландия плаща за това с колапса на икономиката си", написа Дмитриев в социалната мрежа X.

По-рано Стуб заяви в интервю за британския вестник Financial Times, че страните от НАТО подкрепят украинските удари на руска територия.

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