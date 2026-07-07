Финландия плаща за войнствената политика на президента Александър Стуб и разрива си с Русия с икономически колапс. Това каза Кирил Дмитриев, специален представител на руския лидер по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

"Социалната цена за Финландия на войнствената политика на президента Стуб и прекъсването на връзките с Русия: през май нивото на безработица се повиши до 12,7% – най-високото от май 1998 г. и най-високото в ЕС. Младежката безработица достигна 37,8% (с 10% повече на годишна база)! Стуб говори, а Финландия плаща за това с колапса на икономиката си", написа Дмитриев в социалната мрежа X.

Finland’s social price for President Stubb’s warmongering & decoupling from Russia: unemployment rose to 12.7% in May, the highest since May 1998 and the highest in the EU. The youth jobless rate hit 37.8% (+10% in a year)! Stubb talks, Finland pays as its economy collapses. https://t.co/klIIuUnSMB pic.twitter.com/irzxkt0er5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) July 7, 2026

По-рано Стуб заяви в интервю за британския вестник Financial Times, че страните от НАТО подкрепят украинските удари на руска територия.