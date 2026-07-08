Топ маникюри за плажа

През лятото на 2026 г. тенденциите при маникюра се отдалечават от крещящите неонови цветове и прекалено тематичните палми, насочвайки се към по-изискани, вдъхновени от морето визии. Ето пет стилни идеи за маникюр, съобразени с най-новите тенденции, които излъчват класа и са перфектни за плажа:

Перлен маникюр

Те са безспорният хит на сезона. Перлените нокти са елегантна, скъпа алтернатива на предишните хромирани тенденции, добавяйки към визията онази мека, седефена светлина, напомняща за бижу от перли.

Тъй като перлите идват от океана, този маникюр е особено подходящ за крайбрежна почивка. Отличава се със своята универсалност – може да бъде едва забележим, с тънък седефен блясък, или по-наситен като ефекта на „майка на перлите“ (Mother of Pearl). Той успява да бъде едновременно изчистен и изключително изискан.

Омбре ефект „Стъкло от морето“

Този дизайн улавя красотата на полираните от вълните стъклени късчета, които често се намират по бреговете. Маникюрът съчетава полупрозрачна млечнозелена основа с дифузна аква или океанско-синя среда, което създава атмосферен, акварелен ефект.

Фината, размита текстура придава изключително спокойно и свежо усещане, идеално за лятото. Той е цветен, но в същото време изключително ефирен и стилен.

Източник: Нокти с ефект „Ореол“ - топ маникюр за плажа