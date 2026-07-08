Ричард Гиър и Алехандра Силва напуснаха Испания

След десетилетия в светлината на прожекторите Ричард Гиър избра различен ритъм на живот. Заедно със съпругата си Алехандра Силва актьорът все по-рядко се появява на шумни холивудски събития, предпочитайки спокойствието на семейното ежедневие и времето, прекарано с най-близките си хора. Двамата, които са родители на две момчета, неведнъж са споделяли, че семейството винаги е било техният най-голям приоритет.

Именно това желание да осигурят по-спокоен и балансиран живот на децата си ги подтикна да оставят Съединените щати зад гърба си и да започнат нова глава в Испания – родината на Алехандра. Макар животът им далеч от Холивуд да им носи повече уединение, двойката не се отказва от любимите си пътешествия. Всяка възможност за семейна почивка се превръща в повод да създадат нови спомени заедно, далеч от светския шум и непрестанното внимание на медиите.

Именно след поредната си семейна ваканция Ричард Гиър и Алехандра Силва бяха забелязани да напускат Испания, демонстрирайки за пореден път, че най-ценните им моменти остават тези, прекарани заедно като семейство. Въпреки че оставиха живота в САЩ зад гърба си, за да са по-близо до испанските корени на Алехандра, Гиър и съпругата му все пак посещават родината на актьора от време на време. Те все още имат няколко имота в САЩ, включително един в Ню Йорк, където бяха отседнали по повод скорошното си посещение за 4 юли.