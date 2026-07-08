Ръсел Кроу показа мускулестия си син във фитнеса – приликата е невероятна

Ръсел Кроу празнува 20-ия рожден ден на сина си. В публикация, споделена в X, Кроу сподели множество снимки заедно с наследника си Тенисън, показващи поразителните им прилики, докато двамата тренират пред огледалото.

Кроу сподели кадри, на които със сина му правят различни дейности заедно (на основната снимка двамата са снимани през 2017-а).

Актьорът сподели снимките в публикация в X, показвайки го с Тенисън да правят различни неща, включително упражнения пред огледалото. Въпреки огромната брада на Кроу, приликата е очевидна, като Тенисън показва запазената марка на баща си – гъста светлокестенява коса и светли очи.

„Синът прилича повече на Ръсел Кроу, отколкото самият Ръсел Кроу прилича на себе си“, написа последовател.

Още снимки показват двамата яздещи коне. Последната снимка на Кроу го показва заедно с Тенисън, когато е бил малко дете, като и двамата гледат в камерата, а бащата се усмихва широко.

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