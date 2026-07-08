BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 123

Ръсел Кроу показа мускулестия си син във фитнеса – приликата е невероятна

Кроу има двама сина от бившата си съпруга Даниел Спенсър

08.07.2026 | 22:50 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Ръсел Кроу празнува 20-ия рожден ден на сина си. В публикация, споделена в X, Кроу сподели множество снимки заедно с наследника си Тенисън, показващи поразителните им прилики, докато двамата тренират пред огледалото.

Кроу сподели кадри, на които със сина му правят различни дейности заедно (на основната снимка двамата са снимани през 2017-а).

Актьорът сподели снимките в публикация в X, показвайки го с Тенисън да правят различни неща, включително упражнения пред огледалото. Въпреки огромната брада на Кроу, приликата е очевидна, като Тенисън показва запазената марка на баща си – гъста светлокестенява коса и светли очи.

„Синът прилича повече на Ръсел Кроу, отколкото самият Ръсел Кроу прилича на себе си“, написа последовател.

Още снимки показват двамата яздещи коне. Последната снимка на Кроу го показва заедно с Тенисън, когато е бил малко дете, като и двамата гледат в камерата, а бащата се усмихва широко.

Цялата статия и снимки на Ръсел и сина му четете и вижте на Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ръсел кроу
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem