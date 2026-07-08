Румен Радев се срещна с представители на "Уестингхаус“

Министър-председателят Румен Радев се срещна днес в Министерския съвет с представители на ръководството на „Уестингхаус“. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от пресслужбата на правителството.
Двете страни разгледаха и въпроси, свързани със завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове, както и очакваната крайна цена.
В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.
Новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ могат да добавят 55 млрд. евро към българската икономика, каза през май изпълнителният директор на компанията Петьо Иванов.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.