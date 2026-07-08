Румен Радев се срещна с представители на "Уестингхаус“

Министър-председателят Румен Радев се срещна днес в Министерския съвет с представители на ръководството на „Уестингхаус“. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Двете страни разгледаха и въпроси, свързани със завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове, както и очакваната крайна цена.

В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

Новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ могат да добавят 55 млрд. евро към българската икономика, каза през май изпълнителният директор на компанията Петьо Иванов.