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Рецептата Dnes: Особуко по милански

Вижте как да го приготвите

07.07.2026 | 18:45 ч. 0
Рецептата Dnes: Особуко по милански

Когато говорим за италианска кухня първото, за което всеки се сеща са различните видове пасти и пица. Но ние решихме да разширим малко хоризонта с една месна рецепта.

Едно от най-популярните и обичани италиански ястия с месо е класическата Особуко по милански. 

Това е традиционен специалитет от Ломбардия, който представлява крехки телешки джолани, задушени бавно в зеленчуци, бяло вино и бульон, поднесени с гремолата - ароматна поръска от лимонова кора, чесън и магданоз.

Основни съставки

  • Телешки джолан - 2-4 броя (нарязани на дебели филии с кост, около 3-4 см)
  • 1 глава лук
  • 1 морков
  • 1 стрък целина (на ситно)
  • 150 мл сухо бяло вино 
  • Около 300-400 мл телешки бульон
  • 2-3 с.л. доматено пюре
  • пресен розмарин
  • дафинов лист

Гремолата (за финал)

  • Настъргана кора от 1 лимон
  • 2 смачкани скилидки чесън
  • връзка пресен магданоз

Начин на приготвяне

Оваляйте телешките джолани в брашно и ги запържете в дълбок съд с масло и зехтин до златисто. Извадете ги настрани.

В същата мазнина запържете лука, моркова и целината, докато омекнат.

Върнете месото в съда, добавете виното и оставете алкохола да се изпари. Прибавете доматеното пюре и бульона.

След това покрийте с капак и задушавайте на слаб огън (или във фурна на 160°C) за около 2 часа, докато месото започне да се отделя от костта.

Поръсете с готовата гремолата минути преди сервиране. Особукото традиционно се сервира върху канапе от ризото по милански – златисто ризото с шафран. 

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