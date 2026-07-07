Рецептата Dnes: Особуко по милански

Когато говорим за италианска кухня първото, за което всеки се сеща са различните видове пасти и пица. Но ние решихме да разширим малко хоризонта с една месна рецепта.

Едно от най-популярните и обичани италиански ястия с месо е класическата Особуко по милански.

Това е традиционен специалитет от Ломбардия, който представлява крехки телешки джолани, задушени бавно в зеленчуци, бяло вино и бульон, поднесени с гремолата - ароматна поръска от лимонова кора, чесън и магданоз.

Основни съставки

Телешки джолан - 2-4 броя (нарязани на дебели филии с кост, около 3-4 см)

1 глава лук

1 морков

1 стрък целина (на ситно)

150 мл сухо бяло вино

Около 300-400 мл телешки бульон

2-3 с.л. доматено пюре

пресен розмарин

дафинов лист

Гремолата (за финал)

Настъргана кора от 1 лимон

2 смачкани скилидки чесън

връзка пресен магданоз

Начин на приготвяне

Оваляйте телешките джолани в брашно и ги запържете в дълбок съд с масло и зехтин до златисто. Извадете ги настрани.

В същата мазнина запържете лука, моркова и целината, докато омекнат.

Върнете месото в съда, добавете виното и оставете алкохола да се изпари. Прибавете доматеното пюре и бульона.

След това покрийте с капак и задушавайте на слаб огън (или във фурна на 160°C) за около 2 часа, докато месото започне да се отделя от костта.

Поръсете с готовата гремолата минути преди сервиране. Особукото традиционно се сервира върху канапе от ризото по милански – златисто ризото с шафран.