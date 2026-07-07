Рецептата Dnes: Особуко по милански

Когато говорим за италианска кухня първото, за което всеки се сеща са различните видове пасти и пица. Но ние решихме да разширим малко хоризонта с една месна рецепта.
Едно от най-популярните и обичани италиански ястия с месо е класическата Особуко по милански.
Това е традиционен специалитет от Ломбардия, който представлява крехки телешки джолани, задушени бавно в зеленчуци, бяло вино и бульон, поднесени с гремолата - ароматна поръска от лимонова кора, чесън и магданоз.
Основни съставки
- Телешки джолан - 2-4 броя (нарязани на дебели филии с кост, около 3-4 см)
- 1 глава лук
- 1 морков
- 1 стрък целина (на ситно)
- 150 мл сухо бяло вино
- Около 300-400 мл телешки бульон
- 2-3 с.л. доматено пюре
- пресен розмарин
- дафинов лист
Гремолата (за финал)
- Настъргана кора от 1 лимон
- 2 смачкани скилидки чесън
- връзка пресен магданоз
Начин на приготвяне
Оваляйте телешките джолани в брашно и ги запържете в дълбок съд с масло и зехтин до златисто. Извадете ги настрани.
В същата мазнина запържете лука, моркова и целината, докато омекнат.
Върнете месото в съда, добавете виното и оставете алкохола да се изпари. Прибавете доматеното пюре и бульона.
След това покрийте с капак и задушавайте на слаб огън (или във фурна на 160°C) за около 2 часа, докато месото започне да се отделя от костта.
Поръсете с готовата гремолата минути преди сервиране. Особукото традиционно се сервира върху канапе от ризото по милански – златисто ризото с шафран.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.