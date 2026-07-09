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Харпър Бекъм с разбито сърце, няма да е с брат си за ЧРД

Бруклин Бекъм продължава да избягва семейството си

09.07.2026 | 01:30 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Харпър Бекъм е с разбито сърце и съсипана малко преди своя 15-и рожден ден. А причината е - отчуждението с най-големия ѝ брат - Бруклин.

Влошените отношения на Бруклин със сем. Бекъм продължават вече повече от година, а надеждите за помирение на Харпър по повод нейния рожден ден, се изпаряват.

Русокосото момиче ще навърши 15 г. на 10-и юли, петък. Тя за втора година няма да празнува с брат си.

"Харпър е с разбито сърце и съсипана от решението на брат си да не говори с нея и сега рожденият ѝ ден е само след няколко дни, и това става труден сценарий още веднъж. Те бяха толкова близки. Сега той не говори с нея и тя не може да разбере защо. Няма нищо по-лошо за Харпър от това той да я игнорира на нейния рожден ден. Всичко, което тя иска, е, да има връзка с нейния голям брат.  Толкова е ужасяващо и отвратително за Дейвид и Виктория да виждат това", коментира източник на "Daily Mail".

Другите роднини ще са до Харпър, но това не е достатъчно.

Още за отношенията и скандалите им четете в teenproblem.net

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