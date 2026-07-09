Не са дроновете: Урокът от Украйна, който Тайван все още не е научил

Конфликтът в Украйна, който вече е в петата си година, ни даде изключителни уроци за бъдещето на войната. Огромното въздействие на евтините, дистанционно управляеми безпилотни системи – на земята, във въздуха и в морето – не може да се надцени. Но съществува опасност военните стратези да погледнат бойното поле в Украйна и да не видят нищо повече от каталог с оръжия за закупуване.

Въпреки че уроците за конкретни оръжейни системи са уместни, по-важният урок е за екосистемата, необходима за ефективността на тези нови инструменти. Украйна например е разработила Sky Fortress, мрежа от 14 000 акустични сензора, които локализират руски дронове по звук, дори на височини, които радарът не може да види, за да предоставят високоточна картина на входящите заплахи. Тя също така разполага със собствени софтуерни системи за управление на бойни действия, които насочват безпилотно наблюдение, както и със Силите за безпилотни услуги, изцяло нова военна служба – наред с армията, флота и военновъздушните сили – която е посветена на войната с дронове, със собствена доктрина, развитие на лидери, процеси на снабдяване и дори набиране на персонал и основно обучение. Може би най-важното е, че екосистемата в Украйна включва и производители, които могат да произвеждат огромни количества безпилотни системи и постоянно да усъвършенстват софтуера и хардуера на тези системи в отговор на развитието на бойното поле.

Рискът от пропускане на този по-широк урок е особено остър за Тайван, който е изправен и пред заплахата от инвазия от по-голям агресор. Лидерите и партньорите на Тайван често казват, че островът е силно фокусиран върху разбирането на естеството на съвременната война, особено на случващото се в Украйна, за да се подготви и по този начин да възпре китайската агресия. Но докато постиженията на Украйна са възхитени в Тайван, това възхищение все още не е довело до огромните, фундаментални промени, които позволиха успеха на Украйна.

Всъщност все още не е ясно дали тайванските лидери разбират напълно урока от Украйна. Въпреки заявената амбиция на настоящата администрация в крайна сметка да разполага с десетки хиляди въздушни дронове и над хиляда безпилотни надводни плавателни съда, законодателният орган на Тайван премахна вътрешното производство на дронове от специалния бюджет за отбрана на правителството по-рано тази година. Опозиционните партии, които контролират законодателния орган, посочиха фискална дисциплина, както и опасения относно потенциална корупция при вътрешните поръчки, но общият ефект от хода беше драстично намаляване на новите вътрешни поръчки на безпилотни системи и намаляване на средствата, заделени за съвместно разработване на такива системи със Съединените щати, пише Foreign Affairs.

Дори ако тайванските политици един ден успеят да осигурят финансиране за значителни количества дронове, островът все още е далеч от осъществяването на значителните институционални промени, необходими за осигуряване на ефективното им използване. С други думи, разликата между възхищението от успеха на Украйна и неговото възпроизвеждане е именно разликата, която Тайван все още не е преодолял.

Когато Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., Украйна потопи собствения си флагмански кораб (за да не бъде завзет от Русия) и на практика остана без военноморски флот.

И все пак, в рамките на две години Украйна изгони руския Черноморски флот от Севастопол, потопи над една трета от руските кораби в Черно море и принуди останалата част от флота да акостира в пристанище, възможно най-далеч от Украйна. Украйна постигна това не чрез придобиване на традиционни кораби, а чрез разработване на начин за оспорване на морето без тях: използване на въздушни дронове за откриване на руските кораби и морски дронове за потапянето им.

Този опит – и подобен опит на Украйна с въздушни и наземни дронове от различни видове, обхвати и възможности – илюстрира най-дълбокия урок от войната: че цялостна архитектура, която свързва сензори с анализатори, лидери и стрелци, може да позволи на дистанционно управляваните системи за наблюдение и оръжия да работят в голям мащаб. За да изгради тази архитектура, Украйна превърна командването и контрола в софтуерен проблем. Украинските софтуерни инженери и технолози, както и чуждестранните доброволци, които ги подкрепят, създадоха системата „Делта“ – своя собствена система за управление на бойни действия, вместо да закупят такава от другаде. Сега управлявана от Министерството на отбраната на Украйна, системата „Делта“ събира данни от сензори на земята, в морето и във въздуха и след това разпространява получената висококачествена картина до украинските военни части. Именно съединителната тъкан позволява маса от евтини системи да бъдат насочени срещу по-малък и далеч по-скъп набор от традиционни оръжия.

Украйна също така преодоля огромните недостатъци в човешката сила и икономиката, като адаптира отбранителните си системи. Когато Русия започна да използва сравнително евтини дронове „Шахед“ срещу нея, Украйна знаеше, че не може да се защити със скъпи ракетни прехващачи. Например, американските прехващачи „Пейтриът“ струваха няколко милиона долара; „Шахедите“ струваха по-малко от 50 000 долара. Украйна обърна това съотношение, като разработи дронове-прехващачи, които струваха само няколко хиляди долара всеки. По този начин „Шахедите“ преминаха от сравнително евтини към сравнително скъпи.

Конкретните цифри са по-малко важни от принципа, който илюстрират: че относителната цена на всяко сражение сама по себе си е стратегическа променлива и може да бъде обърната в полза на защитника чрез изобретения и производство, а не чрез покупка. Едно от най-големите предимства на Украйна във войната ѝ с Русия е скоростта на адаптация, която е постигната чрез включване на инженери в подразделенията, които те поддържат и екипират. Украинските производители, междувременно, демонстрираха изключителна гъвкавост, често правейки софтуерни промени в системите на всеки седмица или две и хардуерни промени на всеки три или четири седмици. (Тази година се очаква Украйна да произведе изумителните седем милиона ракети и дронове.) Резултатът е, че подобрените проекти се доставят на бойното поле много преди врагът да може да се адаптира. С други думи, Украйна е компресирала до седмици цикъл, който отнема години при традиционните процеси на обществени поръчки.

Тайван, за разлика от него, третира отбраната си като нещо, което трябва да бъде доставено, а не изградено. Повече от три десетилетия – поне от закупуването на изтребители F-16 през 1992 г. – страната инвестира в традиционни пилотирани платформи, ръководени от военната доктрина на някой друг. Този инстинкт е достатъчно естествен; подобни системи са в основата на всяка съвременна сила, а Съединените щати, гарант и доставчик на оръжия за Тайван в продължение на десетилетия, са изградили свои собствени сили около тях. Но това остави Тайпе с естаблишмънт, който знае как да купува неща и владее свободно американските доктрини, но не знае как да разработва системи и не е в състояние да формулира собствените си убеждения относно стратегията.

Последиците са видими в цялата тайванска армия, която все още дава приоритет на придобиването на скъпи пилотирани платформи. Същият орязан специален бюджет, който елиминира вътрешното производство на дронове, например, запази милиарди долари за закупуване на американски оръжейни системи. Тайванската армия също така все още не е определила нова доктрина за отбрана и възпиране, която да признава приноса, който безпилотните системи биха могли да направят. Това има огромни последици, тъй като организационните структури на военните (като например специална служба за безпилотни системи), обучението, обучението на лидерите, обществените поръчки, кадровите политики и съоръженията няма да бъдат актуализирани, за да се използват ефективно безпилотни системи – или да се обучават силите за тяхното използване.

Тайванските инженери, сред най-способните в света, също изглеждат настрана. Съвременните сили трябва да могат да се справят с целия електромагнитен спектър - от радиовълни до инфрачервена светлина - чрез изграждане на възможности за електронна война, като например заглушаване и защита срещу дронове, като същевременно запазват собствените си връзки за данни. Но няма признаци тайванските инженери да са били привлечени да се справят с това предизвикателство. В Украйна, Sky Fortress и системата Delta започнаха като доброволчески инженерни проекти, които след това военните възприеха. Тайван не е създал еквивалент - няма сравним канал, чрез който неговите търговски инженери от световна класа да допринасят за отбранителни решения - и производителите на дронове публично се оплакват, че не виждат ясно търсене от страна на правителството. Ако Тайпе сигнализира, че разбира изискванията на съвременната война, това би катализирало ключови промени в огромната индустриална база на Тайван. Вместо това, в момента, в който Китай произвежда дронове с милиони, законодателният орган на Тайван оттегли финансирането, от което зависи всяко сериозно мащабиране. Производителите не могат да изграждат масово производство за клиент, който не се е ангажирал да купува техните продукти, а чуждестранните партньори ще разпространят сътрудничеството си само на пазари, които могат да демонстрират реално търсене.

Географията прави тези недостатъци особено тревожни. Като остров, Тайван е прекалено зависим от морския внос, който може да бъде прекъснат или блокиран веднага щом започнат бойни действия. Каквото и да е необходимо на Тайван в криза, той трябва да го притежава преди началото на кризата. Островът внася енергията си и понякога е разполагал само със седмици резерви. Освен това, той вече е преживял морски „инциденти“, които са прекъснали интернет кабелите, които го свързват със света. С други думи, Тайван не може да си позволи лукса да избира войната, за която се подготвя. Неговата готовност е въпрос на организация и капацитет, а не само на снабдяване.

Уроците от Украйна не могат да бъдат пренесени на Тайван непроменени. Украйна оспорва терен по протежение на непрекъснат фронт, който е дълъг близо 1600 километра и има значителна дълбочина за отстъпление, когато е необходимо. Тайван, за разлика от него, ще трябва да оспорва проток и да издържи въздушна и ракетна кампания, насочена към родина, която няма място за отстъпление. Следователно задачата пред Тайпе не е имитация, а превод: преработка на украинските иновации за театър на военните действия, по-морски и по-изложен на въздушния фронт.

От уроците от Украйна, неутрализирането на военноморските сили на агресора е едновременно най-лесно приложимият и най-нуждаещият се от адаптация начин за Тайван. Всъщност това е най-голямата възможност за Тайван: маса от разпределени, еднократни, безпилотни морски системи, на повърхността и под нея, управлявани от въздушни дронове над главите им, които биха могли да лишат на инвазивния флот свободата да действа. Разбира се, водите на пролива не са тези на Черно море. Кандидатстването на Тайван би изисквало проекти, подходящи за по-сурово море и трудна брегова линия, както и постоянно наблюдение, необходимо за насочване на такава сила и производство в мащаб и на цена, които биха позволили на Тайван да поеме значителни загуби.

Тайван също се нуждае от аналог на украинската система „Делта“, замислена и поддържана от тайвански ръце, а не лицензирана от чужбина, и обучена върху данни, извлечени от собствените обстоятелства на Тайван, а не от украинските. Това, което трябва да се възпроизведе, не е конкретна система, а начинът на нейното създаване: тясно и непрекъснато сътрудничество между оператори, инженери и анализатори, както и предоставяне на правомощия на тези, които са най-близо до проблема, постоянно да усъвършенстват решенията.

Потенциалният противник на Тайван разполага с дронове, най-големите съществуващи конвенционални ракетни сили и най-големия производствен капацитет в света. Поради тази причина Тайпе не може да разчита на скромен запас от оскъдни и скъпи прехващачи, въпреки че ще се нуждае от значителен брой такива за справяне с ракетната заплаха. Той също така трябва да разполага с отбранителни системи, които са достъпни, многопластови, устойчиви и в изобилие, и трябва да ги произвежда и натрупва много преди всяка криза. Такива отбранителни системи биха изглеждали много подобни на украинските: гъсти мрежи от пасивни сензори за откриване и проследяване на входящите системи; електронна война, която да ги заглушава и обърква; дронове-прехващачи от всякакъв тип, произведени локално и в големи количества, за да ги унищожават; и непрекъснато актуализирани учебни поставки и доктрина, за да се свържат тези слоеве.

Темпото на адаптация на Украйна е резултат от постоянен контакт с жив и развиващ се враг. Тайван, правилно фокусиран върху възпирането, няма такъв инструктор и не може да си създаде такъв. Това, което може да направи, е да се доближи до условията – чрез строги и достатъчно непланирани учения, за да разкрият реални проблеми, чрез разполагане на инженерите си с операторите, а не отделно от тях, и чрез дисциплинирано изучаване на украинския опит.

Тайван все още има време да изгради архитектурата, която ще възпре китайската агресия. Вероятно обаче няма време да си осигури безопасността с покупки, особено предвид темпото на доставките от основните му доставчици. (Едва през април Тайпе получи последния от 108-те американски танка M1, които поръча през 2019 г.) Следователно изборът пред Тайпе – и до голяма степен пред онези страни, които имат интерес от способността на Тайван да се защитава – е дали да продължи да придобива скромен брой скъпи, но все по-уязвими пилотирани платформи, или да се заеме с по-трудната работа по изграждането на еднократна маса у дома и архитектурата, която да я позволи. Други страни могат да помогнат в тази задача, но не могат да я изпълнят. В крайна сметка Тайван трябва да поддържа позицията си на възпиране. И основният урок от войната в Украйна е, че една нация, решена да оцелее, трябва да е готова да се научи как да се защитава.