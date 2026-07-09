49-годишният Майло Вентимиля стана баща за втори път

Майло Вентимиля стана баща за втори път. 49-годишният актьор от "Момичетата Гилмор" се е сдобил със син.

Щастливата новита беше съобщена от съпругата му Джара Мариано в социалната мрежа Instagram. 42-годишната моделка постна в профила си две снимки, с които трогна феновете.

Първият кадър е черно-бял и на него се виждат ръцете на четиримата членове на семейството - Майло, Джара, дъщеря им и сина им.

После пък има цветна снимка, на която всички са в двор. Мариано е по черна рокля и държи новороденото момченце. Вентимиля пък държи дъщеричката им. До тях е и семейното куче.

Става ясно, че синът на двойката е кръстен Рок-Антъни Макоа Вентимиля. Моделката не издава кога точно се е родило бебето.

"Тези последни няколко седмици са хаос, но по най-добрия възможен начин. Добре дошъл обратно вкъщи, Рок-Антъни Макоа Вентимиля. Нямам търпение за всички приключения напред за нашето семейство от петима", написала е Джара към своята публикация.

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