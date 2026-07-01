Нептун стана ретрограден, какво чака зодиите?

Има нов главен герой в небето. На 7-и юли планетата на мечтите, интуицията и илюзиите, Нептун, започна ретроградното си движение в Овен. То ще продължи до 12-и декември 2026 г. Така че - над 5 месеца спираме да преследваме определен имидж и осъзнаваме кои наистина сме. Сега си отговаряме на въпроса дали наистина живеем живота, който искаме, или този, който си мислим, че трябва да живеем. Проверяваме реалността преди да се впуснем в следващата глава. Вижте какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Ново осъзнаване, нова осведоменост за тях. Чудят се дали направиха някои избори наистина за себе си или за да докажат нещо на другите. Не е криза на идентичността, просто трейлър за следващия сезон в живота им.

Телец

Имат нужда да се отдалечат от шума, да не са свързани с него вече. Ако винаги са казвали "да" в последните месеци, нервната им система сега иска пренастройка. Нека ѝ я дадат и да се презаредят.

Близнаци

Изглежда някои приятели не говорят техния език и не вииждат нещата като тях. Но нови срещи и запознанства могат тотално да ги изненадат. По-добре е да се погрижат за качеството, а не за количеството - колко нотификации имат и т.н.

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