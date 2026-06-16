Ана-Мария с нов прочит на автентична българска песен

В новия си музикален проект "Перунико" Ана-Мария за първи път съчетава шопско пеене с ортодоксално многогласово пеене.

С песента тя представя автентичния български фолклор в по-съвременно звучене, като се стреми да го доближи до по-младата публика.

"Популярна съм със своята народна музика, но предвид интереса на младите хора, синът ми ми каза, че е време да направя нещо. Включихме чудесните танцьори от ансамбъл "Панчарево". Песента е наследство от моята баба Мира. Ще ми се да стигне до повече млади хора", сподели фолклорната изпълнителка в "България сутрин".

Аранжиментът е дело на Георги Стрезов, който по думите ѝ е повярвал в песента и е вложил много усилия в проекта.

"Имаме хубава гледаемост, прокарваме пътя, за да се чуе от повече хора. Дигиталната дистрибуция прави чудесата. Видеото си го измислих аз. Вярваща съм, обичам Драгалевския манастир и там има едни потоци. Германският манастир също много обичам", разказа Ана-Мария пред Bulgaria ON AIR.

Видеото към "Перунико" поставя акцент върху българската песен и образа на жената, за която вярата е водеща опора.

"Аз съм с придобито френско гражданство по брак. Пътувала съм и продължавам да пътувам. Върнах се тук от чужбина и искам да остана. Упорита и последователна съм, научих се да бъда дисциплинирана. Българският фолклор е огромна сила и стабилитет", каза още изпълнителката.