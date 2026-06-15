Цар Плъх пускат новия си сингъл "Дежа вю" (ВИДЕО)

Цар Плъх представят новия си сингъл "Дежа вю" на 15 юни в YouTube канала на групата. Песента излиза с официален видеоклип и е третият нов трак след дебютния албум "Най-после тишина".

Премиерата идва дни преди концерта "Заключение: Тишина", който ще се проведе на 25 юни в Маймунарника в София.

"Дежа вю" е песен за загубата, паметта и страха от забравата. Текстът проследява състоянието след раздяла с близък човек - моментът, в който отсъствието започва да изглежда нереално, а спомените остават единствената връзка с човека, който вече го няма.

Музикално песента съчетава мелодични китарни рифове, по-тежко звучене и емоционални вокали, близки до алтернативния рок и модерния метъл. Тя продължава посоката, започната с "Най-после тишина", но показва и по-различен нюанс в начина, по който групата изгражда песните си.

Видеоклипът към "Дежа вю" е режисиран от Петър Тухчиев, който работи с групата и по други нейни визуални проекти. Историята във видеото проследява човек, преследван от спомени за изгубена любов, докато границата между минало и настояще постепенно се размива.

На 25 юни Цар Плъх ще представят "Дежа вю" за първи път на живо по време на концерта "Заключение: Тишина" в Маймунарника.

Събитието е замислено като финал на периода около дебютния албум "Най-после тишина", издаден на 6 май 2025 г. В сетлиста ще влязат песните от албума, както и по-нов материал, който показва следващата посока на групата.

За концерта са предвидени специални гости, разширен сценичен състав и продукция, подготвена конкретно за вечерта.

Цар Плъх вече влязоха с няколко песни в Spotify Viral Top 50 Bulgaria и спечелиха Голямата награда в конкурса "Пролет" на БНР.