Михаела Маринова показа годеника си

Михаела Маринова предизвика фурор с последната си публикация в социалната мрежа Instagram. 28-годишната певица постна в профила си серия кадри от морска почивка. Освен с перфектен външен вид и чудна форма, тя направи впечатление и с друго.

Звездата се показа с годеника си. В последните години Михаела не говореше много за личния си живот и не показваше снимки с любимия си, макар да се знае, че е сгодена. Но сега тя направи изключение.

Виждаме как двамата позират в ресторант на фона на красив морски пейзаж. Изпълнителката на "Стъпка напред" е по дълга бежова рокля, а нейният годеник - по бял потник.

Тя не издава повече подробности за мъжа - как се казва и с какво се занимава. Но почитателите пишат в коментарите, че си личи колко влюбена и спокойна е сега Михаела.

Следват още кадри от ресторанти, на които чаровницата позира по кафява рокля в животински принт.

След това пък има снимки от яхта. Там Мишето е по черен бански от 2 части и демонстрира чудесна фигура.

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