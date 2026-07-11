Харпър Бекъм на 15 – вижте новата прическа на звездната наследница

Харпър Бекъм показа новата си визия, докато подкрепяше майка си Виктория Бекъм на откриването на първия временен магазин на дизайнерката в САЩ в Маями в сряда.

15-годишното момиче изглеждаше съвсем пораснало с прясно изрусена руса коса и екстра дълги бели екстеншъни за нокти.

Феновете на Бекъм бяха изумени от новата визия, като Харпър позира за групова снимка с родителите си, 51-годишния Дейвид, и 52-годишната Виктория, както и с братята си Ромео, 23-годишен, и Круз, 21-годишен, и техните приятелки, 24-годишната Ким Търнбул, и 30-годишната Джаки Апостел.

Майка ѝ, моден дизайнер, гордо отпразнува откриването на House of Victoria, първия по рода си поп-ъп магазин в САЩ, в Bal Harbour Shops в Маями.

Присъединявайки се към тяхната подкрепа, всеки от членовете на семейството ѝ се облече в дрехите на Виктория.

Най-малката от потомството на Бекъм, Харпър, разкри последния си чифт нокти, облягайки се на раменете на баща си.

Скрита на заден план, за да държи светлината на прожекторите здраво върху майка си, Харпър носеше златните си кичури в характерния си прав стил, който падаше елегантно около лицето ѝ.

Тийнейджърката беше напълно бляскава за случая с блестяща основа за грим, която подчертаваше високите ѝ скули и прясно гланцирани розови устни.

Харпър Бекъм дебютира с нова визия точно преди 15-ия си рожден ден

Поради мястото си на снимката, не е ясно какъв тоалет е избрала Харпър, въпреки че бляскавата ѝ нова коса и блестящият грим говорят сами за себе си.

Косата на Харпър е служила като вдъхновение за майка ѝ, която по подобен начин дебютира с нов, по-светъл цвят на косата си по-рано тази година.

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