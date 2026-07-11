5 салати без въглехидрати

Топлото време е идеалният момент да наблегнете на по-леки храни. Като бонус ще получите и възможност да намалите калориите и да бъдете във форма за летния отпуск. Вижте на какво да наблегнете:

Салата с краставица, авокадо и дресинг

За нея ще ви трябват:

2 големи краставици, нарязани на резени;

2 узрели авокадо, нарязани на кубчета;

¼ червен лук, нарязан на тънки резени;

2 с. л. пресен копър, нарязан;

2 с. л. зехтин;

1 с. л. лимонов сок;

сол и черен пипер на вкус.

Комбинирайте краставицата, авокадото, червения лук и копъра в голяма купа. Разбийте заедно зехтина, лимоновия сок, солта и пипера. Залейте салатата с дресинга и разбъркайте внимателно. Сервирайте веднага.

Нетни въглехидрати: приблизително 6 г на порция

Порции: 4

Салата „Цезар“ с гриловано пиле (без крутони)

За нея ще ви трябват:

2 гриловани пилешки гърди, нарязани на резени;

1 голяма маруля;

¼ чаша пармезан, настърган;

3 с. л. дресинг „Цезар“ (с ниско съдържание на захар);

черен пипер.

Поставете марулята в голяма купа за сервиране. Добавете нарязаното пилешко месо и пармезан. Поръсете с дресинга „Цезар“ и разбъркайте. Завършете с черен пипер преди сервиране.

Нетни въглехидрати: приблизително 4 г на порция

Порции: 4

Източник: 5 летни салати без въглехидрати