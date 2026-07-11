5 салати без въглехидрати

Топлото време е идеалният момент да наблегнете на по-леки храни. Като бонус ще получите и възможност да намалите калориите и да бъдете във форма за летния отпуск. Вижте на какво да наблегнете:
Салата с краставица, авокадо и дресинг
За нея ще ви трябват:
- 2 големи краставици, нарязани на резени;
- 2 узрели авокадо, нарязани на кубчета;
- ¼ червен лук, нарязан на тънки резени;
- 2 с. л. пресен копър, нарязан;
- 2 с. л. зехтин;
- 1 с. л. лимонов сок;
- сол и черен пипер на вкус.
Комбинирайте краставицата, авокадото, червения лук и копъра в голяма купа. Разбийте заедно зехтина, лимоновия сок, солта и пипера. Залейте салатата с дресинга и разбъркайте внимателно. Сервирайте веднага.
Нетни въглехидрати: приблизително 6 г на порция
Порции: 4
Салата „Цезар“ с гриловано пиле (без крутони)
За нея ще ви трябват:
- 2 гриловани пилешки гърди, нарязани на резени;
- 1 голяма маруля;
- ¼ чаша пармезан, настърган;
- 3 с. л. дресинг „Цезар“ (с ниско съдържание на захар);
- черен пипер.
Поставете марулята в голяма купа за сервиране. Добавете нарязаното пилешко месо и пармезан. Поръсете с дресинга „Цезар“ и разбъркайте. Завършете с черен пипер преди сервиране.
Нетни въглехидрати: приблизително 4 г на порция
Порции: 4
Източник: 5 летни салати без въглехидратиТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.