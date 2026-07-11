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5 салати без въглехидрати

Много вкусни

11.07.2026 | 22:00 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Топлото време е идеалният момент да наблегнете на по-леки храни. Като бонус ще получите и възможност да намалите калориите и да бъдете във форма за летния отпуск. Вижте на какво да наблегнете:

Салата с краставица, авокадо и дресинг

За нея ще ви трябват:

  • 2 големи краставици, нарязани на резени;
  • 2 узрели авокадо, нарязани на кубчета;
  • ¼ червен лук, нарязан на тънки резени;
  • 2 с. л. пресен копър, нарязан;
  • 2 с. л. зехтин;
  • 1 с. л. лимонов сок;
  • сол и черен пипер на вкус.

Комбинирайте краставицата, авокадото, червения лук и копъра в голяма купа. Разбийте заедно зехтина, лимоновия сок, солта и пипера. Залейте салатата с дресинга и разбъркайте внимателно. Сервирайте веднага.

Нетни въглехидрати: приблизително 6 г на порция
Порции: 4

Салата „Цезар“ с гриловано пиле (без крутони)

За нея ще ви трябват:

  • 2 гриловани пилешки гърди, нарязани на резени;
  • 1 голяма маруля;
  • ¼ чаша пармезан, настърган;
  • 3 с. л. дресинг „Цезар“ (с ниско съдържание на захар);
  • черен пипер.

Поставете марулята в голяма купа за сервиране. Добавете нарязаното пилешко месо и пармезан. Поръсете с дресинга „Цезар“ и разбъркайте. Завършете с черен пипер преди сервиране.

Нетни въглехидрати: приблизително 4 г на порция
Порции: 4

Източник: 5 летни салати без въглехидрати

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Тагове:

въглехидрати салати отслабване
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