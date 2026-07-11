Цените на имотите продължават нагоре: Очаква се ръст до 7% в големите градове

До края на годината ръстът в цените на имотите у нас ще се запази - около 5-7% в големите градове, а в малките населени места може да се отчете и поевтиняване. Тази прогноза направи в ефира на "Големите последици" Александър Бочев - председател на контролния съвет на Националното сдружение за недвижими имоти. Той прогнозира още да се запази спадът на имотните сделки, който през тази година е с около 16-18%.

Бочев коментира статистиката, според която България отново е на второ място в ЕС по поскъпване имотите.

"Това е очаквана тенденция на пазара на недвижими имоти, имайки предвид, че почти всички страни, които преди нас са се присъединили към Еврозоната, са претърпели подобен път на развитие на пазара на недвижими имоти. Предприсъединителната година винаги е била една от най-силните и най-пиковите. През годината след това този темпът се е забавял, както се забавя и тук в момента", разказа още Бочев пред Bulgaria ON AIR.

Той цитира и данни за състоянието на пазара през първата половин година на 2026 година:

"Въпреки спада на сделките според статистиката имаме ново покачване на цените, макар и с много по-бавни темпове - в София - 5,8%, Пловдив - 3,9%, Варна - 4%, Бургас - 5,9%. В Русе и Стара Загора дори се отчита лек спад в цените - с около 1-2%."