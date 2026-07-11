Люк Уилсън стана баща за първи път на 54 години - майката на детето е на 24

В сряда, 8 юли, списание People съобщи, че 54-годишният Люк Уилсън и 24-годишната му приятелка Кендъл Йейтс наскоро са посрещнали първото си бебе заедно.

Според изданието, двойката е довела малката си дъщеря на пресконференция във вторник, 7 юли, за новата комедия на Уилсън в Netflix, „Ястребът“, в The Resort at Pelican Hill.

Уилсън и 24-годишният Йейтс очевидно са представили новороденото на колегите на актьора, като Джими Татро, според изданието.

Люк, който е по-малък брат на звездата Оуен Уилсън, и Йейтс никога публично не са обявявали, че очакват дете.

Уилсън и Йейтс до голяма степен са държали връзката си далеч от светлината на прожекторите. Те обаче направиха публичния си дебют на премиерното парти през юни 2024 г. за „Хоризонт: Американска сага“.

Актьорът от „Професия блондинка“ преди това беше откровен за надеждите си да създаде семейство, след като братята му Оуен и Андрю Уилсън вече имат деца. (57-годишният Оуен има двама сина и една дъщеря от различни връзки, докато 61-годишният Андрю е баща на дъщеря).

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