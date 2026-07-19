Дрехи и аксесоари, които са демоде през лято 2026

Модата през лятото на 2026 г. е продиктувана от комфорта, индивидуалността и смелите цветове. Ако искате да сте в крак с времето, ето тенденциите, които категорично са извън играта според водещи стилисти и световни модни издания като Vogue:

Тесни дънки (Skinny Jeans)

Това е може би най-ясният сигнал за остарял тренд. Стилистът Упасна Синг споделя пред сп. Glam, че хората масово спират да купуват нови „кльощави дънки“ и разчитат на тези, които вече имат в гардероба си. Причината е стремежът към по-свободни и изразителни форми – широки, разкроени, палацо и бомбъри.

Роклите тип „Бодикон“

Свръхстегнатите рокли, които драматично очертават фигурата, са категорично излезли от мода. Те не само са неудобни в горещините, но и не кореспондират с новата модна философия за релаксирани силуети, които ласкаят всякакъв тип тяло.

Ултракъсите дънкови шорти

Късите дънкови шорти, които бяха задължителен атрибут на лятото, вече се възприемат като остарели. Те са прекалено небрежни и ограничават стиловите възможности.

Може да ги замените с бермуди с широка, разкроена форма, които са елегантни, комфортни и изключително актуални.

Твърде малките чанти

Практичността излиза на преден план. Миниатюрните чанти, в които едвам се побира телефонът ви, отстъпват място на по-големи и функционални модели.

Какво препоръчват стилистите: Плетените и текстурирани тоут чанти, които добавят стил, а като допълнение – в тях можете да съберете всичко, което ви е нужно за лятото.

Полиестер и синтетични материи

Синтетичните тъкани като полиестер са най-голямата грешка в летния гардероб. Те не дишат, задържат топлината и влагата и бързо попиват миризми.

С какво да ги замените: Памук, лен и други естествени, дишащи материи, които са ключови за комфорта през горещите дни.

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