Хитови маникюри за морската ваканция

Лятото вече от около месец официално е тук. А юли и август са месеците, в които най-често се ходи на море. Естествено, много хора залагат на морски почивки и през топлите дни на септември. Всяка дама иска да блесне на своята морска ваканция. А това лесно може да стане с маникюр. Какви са тенденциите при маникюрите за летните ваканции? Вижте предложенията на американското издание на "Cosmopolitan".

Нокти на райета

Сигурно сте забелязали как принтове - карирани, раирани, на точки, флорални, животински напълно на владеят още от 2025 г. Това се пренася и върху маникюрите. Специално за лятото най-актуални са райетата. Много често през топлите месеци носим именно дрехи на райета. А сега можем да ги съчетаем и с маникюра. Освен това, много плажни кърпи също на раирани, така че сте в тон и с тях на плажа. Маникюрът стои свежо и сладко, използвайте и светли, и изпъкващи, ярки цветове.

Море и океан

Е, все пак сте на морска ваканция, няма как да няма маникюр, който да не е вдъхновен изцяло от нея. Ноктите, върху които са изрисувани морски и океански мотиви се превръщат в абсолютен хит. Например, върху жълта, бежова, розова, синя основа - нарисувайте морски звезди, миди, вълни, водорасли, тропически плодове и цветя, палми, раци, рапани, риби, делфини - всичко, което напомня на плаж, море и океан.

Бляскави розови нокти

Розовото определено е цветът на пролетта и лятото всяка година. Тогава природата се събужда, има много розови цветя, настроението е весело и приповдигнато - а този цвят отразява именно това. В момента много модерни са бляскави, лъскави розови нокти. С тях сте стилни и лъчезарни. Хит са и нокти в светлорозово, които са леко прозрачни и гладки - като сапун или желиран бонбон.

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