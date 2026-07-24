Здравният министър: Не се отказваме от строежа на Детската болница

Здравният министър Катя Ивкова увери, че правителството не се отказва от строежа на детска болница.

"Не е необходимо да се предоставят допълнителни средства тази година за Детската болница, обясни Ивкова на кратък брифинг пред сградата на министерството.

"Няма опасност от липса на средства за изграждане ѝ, в никакъв случай правителството не се отказва от строежа на болницата, за нас е приоритет. Средствата за проектирането на бъдещата детска болница, които са повече от 46 млн евро, са в бюджета на "Здравна инвестиционна компания за детска болница".

"Процедурата е спряна до решение на съда след обжалване от страна на същата компанията. На този етап не сме в етап на строителство, а все още сме на етап процедура за избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор. Представен е проект на линеен график, който предстои да бъде анализиран. В него е предвидено проектирането да започне през октомври или ноември тази година", каза още Ивкова.