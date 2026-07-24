Хулио Веласкес: Любо Пенев е пример за силен дух

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде традиционната си пресконференция преди двубой от българското първенство. Испанецът застана пред медиите преди гостуването на Локомотив София.

"Твърде много се набляга на сгъстената програма. Нормален цикъл е това. Вероятно ще има играчи, които ще се завърнат след контузия, но ще изчакаме, за да видим кои ще вземат участие. Отдава се прекалено голямо значение на това, че се играят два мача на седмица. Трябва по-нормално да се говори. Вече всичко е тотално различно. Основната умора е в главата. Ако постоянно повтаряме, че се уморяваме от два мача на седмица, накрая ще си повярваш и наистина ще си уморен. В колкото повече турнири играем, толкова по-добре сме си свършили работата", каза Веласкес.

"Локомотив е труден противник. Да видим на какъв терен ще изиграем мача. Трябва да се адаптираме без никакви извинения. Излизаме срещу отбор, който ще се опита да си спечели мача у дома. Мога да отлича периода, който Любо Пенев имаше в Испания. Той остави изключителна следа. За мен той е пример за силен дух и жажда за живот. Щастлив съм да видя такива хора с подобен характер. Пожелавам му всичко най-добро. Утре ще се опитам да спечеля срещу него. Фен съм на Левски. Привърженик съм на отбора, който тренирам", добави още той.

"Както ме познавате, не казвам кой ще играе и кой не. Имам респект към всички процеси и отбора. Трябва да се адаптираме към новото правило за футболист до 23 години. Не съм аз човекът, който да дава мнение и оценка на правилото", каза още испанецът.

"Винаги ще се опитваме да играем по-добре. Утре е различен мач, но ние ще се опитаме да играем добре и да спечелим този мач. Имаме респект към съперника, който ще се опита да ни затрудни", завърши Веласкес.