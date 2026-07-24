Майката на Ейми Уайнхаус: Тя беше жертва на собствения си успех

Майката на Ейми Уайнхаус се връща към живота и кариерата на покойната си дъщеря по повод 15-ата годишнина от смъртта на изпълнителката на "Back to Black".

Носителката на награда "Грами" почина на 27-годишна възраст на 23 юли 2011 г. вследствие на случайно алкохолно отравяне. В ново интервю за The i Paper майка ѝ Джанис Уайнхаус говори откровено за трудностите, с които дъщеря ѝ се е борила, както и за начина, по който самата тя преживява скръбта днес.

"Тя беше жертва на собствения си успех"

"Тя беше жертва на собствения си успех. Не го искаше, но успехът просто я следваше. А тя реагираше с: "Кой, аз ли?", споделя 72-годишната Джанис за Ейми.

По думите на майка ѝ Ейми всъщност била много притеснителна.

"Тя нямаше увереност. Оттам идваше и алкохолът. Мисля, че е така при много, много хора с алкохолна зависимост. Алкохолът отнема болката. И това е ужасяващото при зависимостта", обяснява Джанис. Що се отнася до начина, по който се справя със скръбта днес, тя посочва пред изданието: "Просто продължавам напред, защото това правя. Продължавам да живея живота си. Живея го."

Фондацията, която продължава мисията на Ейми

Малко след смъртта на изпълнителката на "Rehab" Джанис става съосновател на фондация "Ейми Уайнхаус" ("Amy Winehouse Foundation"). Според официалния ѝ сайт организацията работи, за да "вдъхновява децата и младите хора да изграждат самочувствие и устойчивост".

Фондацията управлява и дом за възстановяване на жени, наречен "Мястото на Ейми" ("Amy's Place"), който се намира в лондонския квартал Хакни.

Джейн Уайнхаус - мащехата на Ейми и съпруга на баща ѝ Мич - разказва пред The i Paper, че покойната звезда "би обикнала жените" в "Мястото на Ейми".

"Това място е много вярно на нейната същност. Всички тук са толкова истински. За да бъдеш тук и наистина да се посветиш на възстановяването, трябва да бъдеш честен със себе си. Много бързо създаваш връзка с хората на едно почти инстинктивно ниво, каквото невинаги постигаш с хората в ежедневието", подчертава Джейн, която е съосновател и директор на фондация "Ейми Уайнхаус".

Два албума и шест награди "Грами"

По време на кариерата си Ейми Уайнхаус издава два албума - "Frank" и "Back to Black".

Тя печели общо шест награди "Грами" - за най-добър нов изпълнител, за най-добър поп вокален албум с "Обратно към черното", както и за запис на годината, песен на годината и най-добро женско поп вокално изпълнение с "Rehab".

Посмъртно Ейми получава и наградата за най-добро поп изпълнение на дует или група за "Body and Soul", записана с Тони Бенет.