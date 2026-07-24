Песков: Русия ще изчака нови предложения от САЩ за край на войната в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрой Песков заяви, че Москва ще изчака САЩ да предложат нови идеи за слагане на край на войната в Украйна и че тези предложения трябва да бъдат приемливи за Русия.

“Русия вижда, че САЩ, включително американският президент Доналд Тръмп, са искрени в желанието си да намерят пътища за мирно уреждане на украинския конфликт, каза говорителят на Кремъл, цитиран от руската телеграфна агенция.

"Американците са искрени, президентът Тръмп е искрен, неговите преговарящи са искрени в желанието си наистина да формулират някои варианти, приемливи за всички", заяви Песков в интервю с журналиста от руския в. "Вести" Павел Зарубин.

Песков все пак подчерта, че страната му отчита и факта, че САЩ продължават да снабдяват Украйна с оръжие. "Трябва да използваме този дуализъм в позицията на администрацията на Тръмп в онази част, в която тя съответства на нашите интереси", подчерта руският дипломат.

Според Песков Русия е приела предложен от САЩ вариант за уреждане на конфликта, но той е бил отхвърлен от Украйна. “Вариантът, който ни беше предложен, беше приет от нас, но не беше приет от украинците“.

Според него постигането на целите с военни средства не е предпочитаният път, но при липса на перспективи за мирни преговори Русия ще продължи да се бори до пълна победа.

“Ние продължаваме нашата специална военна операция. Тоест, продължаваме да постигаме целите си с военни средства. Да, това не е предпочитаният път, но при липса на перспективи за мир ще продължим докрай, до пълна победа“, заяви Песков.