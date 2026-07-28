Доналд Тръмп прие Володимир Зеленски в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп прие украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, предаде Ройтерс. Двамата се срещат преди погребението на сенатора Линдзи Греъм, който беше силен поддръжник на Украйна в конфликта с Русия. Очаква се срещата на Зеленски с Тръмп да е кратка, най-вероятно без присъствието на репортери, каза източник, запознат с плановете, пред Ройтерс.

За Зеленски това е възможност да засили военната подкрепа за Киев в момент, в който отношенията между САЩ и Украйна са по-добри в сравнение с последните месеци. Украинският лидер ще настоява пред Тръмп за спешно необходими средства за противовъздушна отбрана и за финализиране на сделка за дронове.

Двамата президенти най-вероятно ще говорят и за обещанието на Тръмп да даде лиценз на Украйна да произвежда ракети прехващачи „Пейтриът“. Тръмп обеща това по време на среща със Зеленски в кулоарите на форума на върха на НАТО в Анкара в началото на месеца.

След разговора с Тръмп в Белия дом се очаква Зеленски да отиде до Конгреса за среща със сенатори.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също пристигна в Белия дом за среща с американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс