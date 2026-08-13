Марго Роби сваля розовите очила, продължението на "Барби" е под въпрос

"Мислите ли си понякога за смъртта?", пита Марго Роби в началото на "Барби" ("Barbie") от 2023 година.

Това е само един от многото моменти на екзистенциален ужас, с които героинята ѝ се сблъсква по пътя към превръщането си в истинска жена.

Три години по-късно хората в Холивуд си задават друг въпрос: "Мислите ли, че "Барби" е мъртва?"

Версията с Марго Роби наистина може да се окаже такава. Ситуацията хвърли някои от най-известните и влиятелни имена в шоубизнеса - Грета Гъруиг, Марго Роби, Дейвид Заслав, Брайън Лурд, Райън Гослинг, Ноа Баумбах, Майкъл Де Лука и Памела Абди - в един розов свят на хаос.

В индустрията останаха смаяни, след като наскоро The New York Times съобщи, че продължението на "Барби" - най-касовия филм в историята на Warner Bros. - е застрашено заради блокирали преговори по договорите. В момент, когато може би изживява последните си месеци начело на Warner Bros. Discovery, Заслав е заел твърда позиция срещу огромните финансови искания на екипа, макар според много източници те да са оправдани. Накратко...получил се е сблъсък, по-драматичен дори от "плажния двубой" между Кен, Кен, Кен и Кен във филма.

Шест оферти за три години - и нито една приета

Начело на творческия екип в преговорите е съсценаристката и режисьор Грета Гъруиг, която се превърна в най-успешната жена режисьор в историята, след като първият филм спечели над 1,4 млрд. долара в световния боксофис. В екипа са още съсценаристът Ноа Баумбах, изпълнителят на главната мъжка роля Райън Гослинг и Марго Роби като продуцент и звезда на филма. През последните три години студиото е отправило повече от шест оферти и всички са били отхвърлени.

Последната е дошла в края на тази пролет и според източник от студиото е най-високата сума, която Warner Bros. някога е предлагала на творчески екип и звездите на даден филм. Един от източниците я определя като "пари, които променят живота". Друг източник, запознат със сделката, оспорва това твърдение. Според него общата цена на целия "пакет" - тоест възнагражденията и на четиримата - може действително да е историческа, но индивидуалните хонорари не са. CAA, агенцията, която представлява и четиримата творци в преговорите, водени от влиятелния Брайън Лурд, не е отправила контраоферта на последното предложение. В процеса участва и адвокатът на Гъруиг Тара Коул.

Времето на Warner Bros. изтича

Провалът на преговорите идва в особено критичен момент. Ръководителите на филмовото подразделение на Warner Bros. Майкъл Де Лука и Памела Абди разполагат с около четири месеца, за да вкарат нов филм за Барби в активна разработка. В противен случай правата върху емблематичната кукла ще се върнат при производителя Mattel.

Ако не бъдат подписани нови договори, Mattel няма да има право да използва абсолютно нищо от "Барби" на Гъруиг като отправна точка и ще трябва да започне с изцяло нова версия на историята.

Variety е потвърдила чрез два източника, че Гъруиг и Баумбах вече имат идея за продължението, но няма да разкрият и най-малкия детайл от нея, преди договорите им да бъдат подписани.

Първата реакция на много от влиятелните фигури, с които Variety разговаря, е била проста: "Как?".

The New York Times съобщи, че първоначалните договори на водещите творчески имена не са съдържали никакви задължения за участие в продължение. Те са били договорени при предишното ръководство на Warner. Според изданието Гъруиг не е искала още с първия си договор да се обвързва с евентуално продължение.

Друг източник, близък до студиото, посочва, че би било нетипично Warner Bros. Pictures да поиска подобна договорна опция от Гъруиг, тъй като дотогава тя е режисирала едва няколко филма и никога не е работила по мащабна утвърдена интелектуална собственост. Или както го формулира друг източник - студиото просто не е знаело какво има в ръцете си.

След това Гъруиг и екипът ѝ превърнаха "Барби" в културен и боксофис феномен.

И все пак хора от конкурентни студиа, с които медията е разговаряла - особено специалисти от отделите, които се занимават с бизнес отношенията и финализирането на договорите, една не толкова бляскава, но жизненоважна част от киноиндустрията - са били потресени от ситуацията.

Колко струва новата "Барби"?

Според източници новите финансови искания на Роби, Гослинг, Гъруиг и Баумбах са значителни. Те включват по-високи предварителни хонорари и сериозно увеличение на процентите от приходите, които получават след излизането на филма. Изключение е Баумбах, който би получил единствено увеличение на хонорара.

Според информацията Райън Гослинг иска 20 млн. долара, за да се завърне в номинираната си за "Оскар" роля на Кен. Очакванията бяха Марго Роби да спечели около 50 млн. долара от заплата и дял от приходите от първия филм, макар източник от студиото да твърди, че окончателното ѝ възнаграждение ще бъде "значително над" тази сума. Гъруиг също е спечелила десетки милиони долари от първата част.

Това са главозамайващи суми, които трябва да бъдат надминати за продължение, чието създаване ще отнеме години.

Източник твърди, че творческият екип е доволен от предложените предварителни възнаграждения, но не и от условията за участие в бъдещите приходи. Друг оспорва и двете твърдения.

Според Variety, екипът не настоява за т.нар. "first dollar gross" - договорен модел, при който участниците получават своя процент директно от приходите в боксофиса още от първия долар, преди студиото да е възстановило направените разходи.

Според някои източници обаче никой освен Заслав не твърди, че този екип не заслужава исканото възнаграждение. Друг човек с преки познания за преговорите е категоричен, че продължение няма да има, ако Warner Bros. не отстъпи.

"Как е възможно продължение на най-големия филм в историята на студиото да не е в интерес на акционерите на WBD?", пита източникът.

Множество високопоставени фигури в индустрията са възмутени и от начина, по който изглежда ситуацията отстрани - Заслав е на прага да спечели стотици милиони долари, ако придобиването на Warner Bros. от Paramount бъде финализирано, а в същото време потенциално блокира продължение с шанс за приходи от 1 млрд. долара заради спор около възнагражденията.

Хора от студиото от своя страна твърдят, че Заслав, Абди и Де Лука приемат отношенията с творческите таланти сериозно и последните им предложения за договори - определяни като потенциално исторически - го доказват.

"Класически Зас"

"Класически Зас", обобщава изпълнителен директор от конкурентна компания по адрес на Заслав.

Друг източник смята, че този провал трябва да бъде "добавен към списъка" с грешките, допуснати от дошлия от телевизионния бизнес ръководител по време на мандата му, особено що се отнася до киното.

Сред примерите са решението "Батгърл" ("Batgirl") и "Койотът срещу Акме" ("Coyote vs. Acme") да бъдат прибрани на рафта и използвани за данъчни отписвания с цел намаляване на корпоративния дълг, както и даването на зелена светлина за струващия 45 млн. долара огромен провал "Рицарите от Алто" ("The Alto Knights") с Робърт де Ниро.

Mattel също има много за губене

Разпадането на сделката създава сериозен проблем и за Mattel. Новосъздаденото филмово подразделение на компанията постигна хит още с първия си голям опит благодарение на успеха на "Барби". Творческият ръководител Роби Бренър и главният изпълнителен директор Инон Крайз със сигурност искат да повторят постижението на оригинала.

Mattel има готова сделка с Warner Bros., но за да се стигне до нея, е необходимо и участието на творческия екип.

Продажбите на кукли Barbie също са спаднали след скока през 2023 г., свързан с филма. Наскоро маркетинговото ръководство на Mattel обяви, че брандът ще бъде сериозно препозициониран, като Barbie ще бъде представяна все по-силно като модна икона, а по рафтовете ще я придружават повече дрехи и аксесоари.

А кой би бил по-подходящ да помогне за старта на подобна кампания от Марго Роби - една от най-внимателно следените звезди на червения килим в света?

Неочакваният спасител на "Барби"

Съдбата на "Барби" в Warner Bros. може да се окаже в ръцете на неочакван спасител - Дейвид Елисън, ако магнатът успее в опита си да придобие емблематичната компания.

Той би могъл отново да активира правата, свързани с Mattel, и да върне творческия екип към проекта.

"Обзалагам се, че това ще бъде първата сделка, която ще сключи", коментира източник.

Представителите на режисьорите и сценаристите, звездите, студиото, Mattel и CAA са отказали коментар пред Variety.