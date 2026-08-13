Иранските държавни медии се подиграха на Тръмп заради смяната на самолета

Държавните медии в Иран се подиграха на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като излязоха наяве подробности за тайната смяна на самолета му по време на посещение в Турция.

Медиите в Иран са на мнение, че действията на страна на “Сикрет сървис” показват колко силно се тревожи Тръмп от мощта на Ислямската република, пише Ройтерс.

"Тръмп отново се превърна в основна тема в американските медии през последните дни заради нов скандал, породен от страха от военната мощ на Иран. Мощ, която накара Тръмп тайно да смени самолета си на връщане от Турция миналия месец“, заяви водещ по държавната телевизия, като добави, че случката се е превърнала в източник на "унижение“ за Тръмп.

Заплаха, че президентският самолет Air Force One може да стане мишена на преносима зенитно-ракетна установка, накара Тайните служби незабелязано да прехвърлят Тръмп на по-малък правителствен самолет, съобщи запознат със случая източник.

Заплахата се появи в последния ден от посещението на Тръмп в Анкара за срещата на върха на НАТО, заяви източникът, на фона на силното напрежение, породено от продължаващата война на САЩ срещу Иран. Тайните служби прецениха заплахата като достоверна и непосредствена, което наложи провеждането на извънредна операция за скриване на придвижванията на американския президент.

Вестник TRhe New York Times първи съобщи, че американски представители са били обезпокоени, след като са разбрали, че иранците знаят къде е отседнал Тръмп в Анкара, включително на кой точно етаж от хотела се намира.

Brave American hero, or a coward hiding in a catering truck? pic.twitter.com/t1vcmrdcHw — Iran Embassy SA (@IraninSA) August 12, 2026

Техеран не е коментирал официално тези твърдения, нито смяната на самолета.

Паниката на Тръмп стана меме

Билбордове и стенописи из Техеран са насочени срещу американския президент и Израел, като изобразяват сцени - от Тръмп, лежащ в ковчег, до това как се дави в морето.

Междувременно новият върховен лидер Моджтаба Хаменей обеща миналия месец възмездие за смъртта на баща си и предшественик, който бе убит в първия ден на войната.

На 8 юли, при заминаването от Турция, Тръмп и малка група негови сътрудници използваха камион за кетъринг, за да се прехвърлят от големия президентски самолет в синьо и бяло към по-малък и невзрачен реактивен самолет C-32A.

В същото време президентският Air Force One излетя отделно, превозвайки високопоставени представители на администрацията и служители на Белия дом, според първия източник.

Посолството на Иран в Южна Африка заяви в публикация в социалната мрежа X, че Тръмп "скоро ще бъде скрит в кошче за боклук“. Публикацията беше придружена от меме - изображение на Тръмп вътре в кашон за кетъринг, пълен с храна.

Този профил в X често става популярен заради споделяните в него мемета, за които съобщават и иранските държавни медии. Профилът е посочен на официалния уебсайт на посолството.

The Washington Post първи съобщи подробности за операцията по смяната на самолета.

Техеран отрича за предишен опит за покушение

През 2024 г. Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения на ирански гражданин във връзка с предполагаем заговор, поръчан от Корпуса на гвардейците на ислямската революция на Иран, за убийството на Тръмп, тогава новоизбран президент на САЩ.

Техеран отхвърли тези обвинения през септември 2024 година.

"Иранските твърдолинейни кръгове, които говорят за отмъщение за убийството на иранския върховен лидер на 28 февруари, както и за други високопоставени политически и военни фигури в Иран, се наслаждават на факта, че Съединените щати са били толкова уплашени и загрижени за безопасността и сигурността на президента Тръмп“, заяви Али Ваез, зам.-директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка в Международната кризисна група (International Crisis Group).

Иран и Съединените щати остават на противоположни позиции по отношение на усилията за постигане на споразумение за траен край на войната в Персийския залив, според високопоставен ирански източник, който заяви, че няма напредък в преговорите за възобновяване на временното споразумение.

В подкаст на полуофициалната иранска информационна агенция "Тасним“ коментаторът Алиреза Маджиди припомни посещението на Тръмп през 2018 г. в базата "Айн ал-Асад“ в Ирак - страна, в която Иран се ползва с подкрепата на въоръжени групировки.

Самият Тръмп описа извънредните мерки за сигурност, на които е трябвало да се подложи по време на това пътуване.

"Ако бяхте видели през какво трябваше да преминем - със затъмнения самолет, със спуснати щори на всички прозорци и без абсолютно никакво осветление никъде. Пълен мрак. Никога не бях виждал подобно нещо“, така CNN цитира думите на Тръмп пред репортери в базата в Ирак.