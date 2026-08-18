Кои цветове ще носим през есен-зима 2026/2027?

Есента на 2026 година няма да бъде само сезон на черното, бежовото и класическото бордо. Новата палитра е много по-смела, а световните модни подиуми в Париж, Лондон, Милано, Ню Йорк, показват все по-голямо желание за цвят, контраст и настроение. Яркочервено, фуксия, наситено розово, кобалтовосиньо, лилаво, горчично жълто и зелено застават редом до кафявото, което напомня за шоколад, и кремавото, които остават важна част от гардероба.

Сред най-забележимите тенденции за есен-зима 2026/27 е завръщането на пленяващите, наситени цветове.

Яркочервеното е особено убедително - от доматено и алено, до дълбоки винени нюанси. То се появява както като акцент, така и в цялостни визии, при които палто, рокля, обувки и аксесоари са издържани в една и съща драматична гама.

Розовото също категорично напуска територията на пролетта и лятото. За студените месеци то идва в по-смели версии, като наситено розово до фуксия и магента. Тези нюанси придават на зимния гардероб неочаквана лекота и закачливост, особено когато се появяват върху палта, костюми и вечерни рокли.

Лилавото е другият цвят, който има всички шансове да се превърне в един от символите на сезона. От дълбоки сливови тонове до наситено виолетово, той изглежда особено впечатляващо в луксозни материи като кадифе, сатен и вълна. Заедно с червеното и розовото лилавото подсилва усещането, че есенната мода става все по-малко консервативна.

Източник: Цветове, които ще носим през есен-зима 2026/2027 (+Снимки)