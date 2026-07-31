Кая Гербер и Луис Пулман лудо влюбени

Връзката между Кая Гербер и Луис Пулман става сериозна. 24-годишната моделка и 33-годишният актьор обичат живота заедно. Те са много влюбени и са построили солидна основа, що се отнася до романса им.

"Кая и Луис са истинското нещо и са толкова влюбени", коментира източник на "People".

Явно родителите на Кая одобряват гаджето ѝ. Майка ѝ е моделката Синди Кроуфорд, а баща ѝ е бизнесменът Ранди Гербер.

"Синди и Ринди ги обичат като двойка и те вече чувстват, че той е част от семейството. Те се чувстват така, сякаш са били заедно цял живот. Луис е толкова добър и нежен към Кая, разбира се с приятелите ѝ и е толкова обичащ", посочи още източникът.

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