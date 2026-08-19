Принцеса Юджини разкри името на дъщеря си и показа нови нейни снимки

Стана ясно какво е името на новороденото бебе на принцеса Юджини. 36-годишната кралска особа стана майка за трети път по-рано през август.

В началото на месеца тя и съпругът ѝ Джак Бруксбанк се сдобиха с дъщеря и показаха нейна снимка в социалната мрежа Instagram. Но така и не обявиха как се казва момиченцето.

Но през тази седмица принцесата сподели нови кадри на бебето си и направи разкритието.

Първо виждаме как то е с бяла рокля, спи в легло и е увито със синя завивка. А после има снимка, на която момиченцето е с по-големите си братя.

"Преди 2 седмици ние посрещнахме нашето момиче на този свят. И оттогава, ние имахме най-специалното, уютно и пълно с любов време. Ние сме толкова щастливи да споделим Аделайд Елизабет Аннина Бруксбанк. Кръстена на трима души, които обичаме и на които се възхищаваме - от миналото и от настоящето, включително нейната прабаба, която пазим близко в сърцето си. Нейното име е част от английската и португалската история, 2 места, които обичаме и наричаме дом. Оуги и Ърни вече са най-добрите големи братя", написа Юджини.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net