Как се държат емоционално зрелите мъже?

Когато става дума за мъжете и връзките, често обръщаме внимание на предупредителните знаци. На онези малки сигнали, червени флагове, които подсказват, че един мъж вероятно не е правилният за нас. Съществуват обаче и ясни признаци, че един мъж е емоционално зрял, надежден и способен да изгради здрава връзка.

Ето някои от тях.

Те са готови да поставят вас на първо място

Когато един емоционално зрял мъж е истински отдаден на вас и връзката ви върви към дългосрочно бъдеще, той ще ви превърне във важна част от ежедневието си, както и в един от основните си приоритети.

Това не означава, че ще пренебрегне собствените си нужди, работа или личен живот. Означава, че когато сте важна за него, това личи по начина, по който организира времето си и взема решенията си. Той не ви кара постоянно да се чудите къде стоите в живота му.

Емоционално зрелите мъже са до вас в кризисни моменти

Емоционално зрелият мъж ще бъде до вас, когато нещата станат трудни. Изследване, публикувано в Journal of Social and Personal Relationships, помага да се обясни защо това е толкова важно. Когато един мъж показва, че ви подкрепя в момент на истинска нужда, неговите действия ви дават увереност, че ще бъде до вас и когато животът стане наистина тежък.

Той ще бъде до вас, докато преминавате през стресиращи и изпълнени с болка ситуации, през които неизбежно се изправяме в живота. Не става дума да има перфектните думи. Става дума да остане до вас, когато няма лесен начин да поправи ситуацията.

Такива мъже ценят вашите странности

Емоционално зрелият мъж се влюбва във вас, защото цени качествата, които ви правят уникална, и е способен да обича и недостатъците ви, а не просто да ги приема въпреки тях. Той няма да очаква от вас да бъдете безупречна, за да ви обича. Дори по-особените ви навици и странности могат да му се сторят не просто поносими, а очарователни.

Не се опитва да ви превърне в друга жена. Харесва му именно това, което ви прави такава.

Източник: По какво се разпознават емоционално зрелите мъже?