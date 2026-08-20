Каракачанов: България е в обсега на иранските ракети, ние сме най-лесната мишена в Европа

България не може да си позволява да подценява риска от разрастване на конфликта в Близкия изток, тъй като страната ни е в обсега на иранските ракети, а възможностите ни за противовъздушна отбрана са ограничени. Това заяви пред Dnes.bg бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов.

При евентуална по-широка намеса на Европа на страната на САЩ и Израел български военни обекти могат да се окажат сред потенциалните цели. Според него София трябва спешно да преосмисли политиката си за националната сигурност.

- Как ще коментирате информацията на "Фанейшъл Таймс", че Иран е проучвал възможности да удари американски военни обекти в Европа - "Безмер" и такава в Кипър? Расте ли заплахата за България?

- "Файнешъл Таймс" не е някакво случайно издание, за да пренебрегнеш една такава информация."Файнешъл Таймс" се позовава на източници, а те както е известно са добре информирана медия. От тук следва извода, че трябва да се позамислим сериозно. Това, което видях като първоначална реакция е "няма проблеми", "те не могат да ни достигнат", "няма никаква опасност, съюзниците ще ни пазят", ако това е предназначено да успокои хората - добре. Само, че това не е вярно. В смисъл, че те не могат да ни достигнат - ние сме на 1600 км разстояние, виждаме, че удариха една американска база на 3000 километра. Март удариха британската база в Кипър. Така, че могат да достигат.

Техните ракети, това което е доказано, имат далекобойност над 4000 километра. Ние сме на по-малко от половината разстояние, тоест ние сме в обсега им и то цяла България, не само "Безмер". Това е факт и той не трябва да се подминава ей така с лека ръка и да приказваме едни работи на хората по начина, по който го приказваше правителството на Желязков - не, тези самолети няма да участват в бойни действия, те са за учение. Правителството на Желязков и служебното на Гюров лъжеха хората. Аз мисля, че кабинетът "Радев" не трябва да си позволява подобно нещо, а трябва да казва истината.

Че ние сме в обсега на техните ракети е факт и това, че Иран може да ни атакува също е безспорен факт. Видяхме го при Кипър, при пораженията, нанесени и върху Израел и по държави, които не участват пряко във войната. В много от тези държави се изстрелват ракети и самолети, които воюват срещу тях. Имам предвид Саудитска Арабия, Кувейт, Обединените арабски емирства, Йордания, Катар. Те удрят, действайки на принципа щом на територията на дадена държава се извършва агресия срещу нас, ние имаме правото да отговорим.

Аргументът, че тези самолети, които са на "Безмер", те не участвали пряко във военните действия, от формална гледна точка е вярно, но по същество не отговаря на истината. Тези самолети са важна част от логистичната подръжка на американската авиация да нанася удари срещу Иран. Ако погледнете още преди повече от два месеца техния полетен план от летище София, те летяха до Средиземноморието, там зареждаха американските F-16 във въздуха, които нанасяха удари. Тоест те са част от военните действия.

Забележете на какво стъпват твърденията, че няма опасност - ние сме част от НАТО, а Иран не иска да воюва с НАТО. Европа не поддържа САЩ и Израел в тази война, това е чудесно. В голямата политика, особено когато начело на САЩ е Доналд Тръмп, нещата се променят буквално за 24 часа. Справка - отношенията му в началото към Зеленски, който клекна за някои работи, Тръмп промени отношението. Както виждате САЩ към момента не предоставят ракетни комплекси "Пейтриът" на Украйна, по една или друга причина. Официалният аргумент е - еми нямаме достатъчно. Според мен обаче Тръмп е оставил ЕС да затъва колкото се може повече във войната в Украйна. Но, ако американският президент притисне Брюксел, Берлин и Париж с аргумента ще ви помогна да воювате срещу Русия в Украйна, ако вие заемете моята позиция срещу Иран. Познавайки ги лично включително някои от европейските лидери като Макрон, Урсула фон Дер Лайен, мисля, че тези хора ще обърнат европейската позиция поне на основните големи европейски държави, Испания я изключвам от подобна игра, на 360 градуса. И тогава цяла Европа вече е цел. Само, че не от цяла Европа излитат самолети, а само от две европейски държави - България и Кипър.

Ето го вариантът буквално за часове, ама Европа като цяло не участва и те нямат интерес да предизвикват Европа, ще отпадне в момента, в който Тръмп притисне европейците. А това е съвсем резонно да го очакваме.

Когато правиш оценка на рисковете, не можеш да залагаш на фактическото положение в момента. Трябва да направиш анализ какво може да се случи в перспектива. Така правят умните политици.

- Изключвате ли вариант диверсионна или терористична атака?

- Не го изключвам, защото България е разграден двор. През последните 10 години през България минаха какви ли не тълпи нелегални емигранти. Към 2018 г. имаше факти, единици бяха, но бяха залавяни хора, които като ги проучиш добре, се оказва, че са част от терористичните клетки на ислямистки организации. Тези хора тогава пътуваха към Европа и извършваха големите удари в Германия, Франция, Белгия. Това не изключва възможността, тези които останаха на територията в България, няколко или десетки да са ангажирани с подобни мрежи.

Погледнете какво сами си причиняваме вкарвайки близо 100 000 гастарбайтери от точно такива държави с преобладаващо ислямско население. И сега ще ми кажете то от Киргистан, Узбекистан, Непал, няма терористи. Я си спомнете атентата на Бостънския маратон кой го извърши - узбеки. Аз съм бил в Узбекистан няколко пъти, определено те имат проблем с радикалния ислямистски радикализъм.

Никое правителство не казва точната цифра у нас. Няма нужда да ги търсите по лагерите, разходете се между Лъвов мост в София, по "Мария Луиза", навътре по улиците "Симеон" и Женския пазар и ще видите. Улицата "Симеон" се е превърнала в малкия Пакистан и то отдавна. Имат десетки магазини и 32 бръснарници, лично съм ги броил преди половин година. В бръснарниците имат по 2-3 човека на ден, обаче те функционрат, плащат си наема и там се въртят едни хора.

Да смятаме, че ние сме застраховани от терористични нападения би било много наивно. Още повече в последните 5-6 години правителството на сглобките буквално превърнаха ДАНС и службите за сигурност в структури за политически поръчки. Имал съм възможността да си говоря с някои от новоназначените служители, честно да ви кажа една не малка част от тях не разбират от темата национална сигурност. Назначавани са на принципа "мой човек", който трябва да служи за поръчки. Тоест сигурността е пробита от години, обслужваха икономически и политически интереси на две партии. Една част от ПВО-то подарихме на Украйна, дафохме уж счупени ракети LZ-300, което беше лъжа - не бяха счупени. При една държава, в която общо взето оценката за националната сигурност се прави фриволно и конюктурно, определено не искам да плаша никого, ние сме най-лесната мишена в Европа.

Ако Иран бъде притиснат в ъгъла, ако Европа в някаква степен се намеси на страната на САЩ и Израел, известно е, че и двете страни имат много силно икономическо и политическо лоби в ЕС, то ние сме най-лесната мишена.

- До този момент няма индикации, че МВнР е потърсило Иран, не би ли трябвало да се случи?

- Какво да търси Министерство на външните работи, след като МВнР на Иран изпрати ноти срещу България. Хората ти го казват много ясно в нотата - при ескалиране на конфликта всяка страна от противника, която участва в бойните действия срещу Иран, е потенциална цел. И ти го показват в държавите от Близкия изток и то много зловещо и категорично.

Слушах вчера едни коментатори, не искам да давам оценка за тяхната грамотност, Тръмп постоянно говори за преговори. Тръмп днес говори за преговори, довечера хвърля ракети. Видяхте вчера неговото изказване, реши си проблемите с Канада направи я американски щат, реши проблемите с Гренландия и на територията, сега заявява, "че района на Ормузкия залив трябвало да е американска територия". Ти претендираш за една територия на чужда държава, която не можеш да победиш, което е видно.

Моята прогноза е, че конфликтът не върви към закриване или затихване, а върви към ескалация. Видяхме поредното усилие на иранците да се договорят с Оман за определяне на маршрути, през които да минават корабите. Ракцията на Тръмп беше, ако Оман се съгласи на подобно нещо, ще ги срине със земята. Което какво показва? САЩ не искат вариант, при който да се отпуши корабоплаването, Тръмп иска той да контролира процеса, което пък е тотално неприемливо за иранците. Още повече, че САЩ смятаха, че с ударите, които нанесат първите дни и обезглавят режима в Техеран, системата ще се срути, ама не. Бяха убити техните лидери, само че на тяхно място дойдоха хора много по-млади и много по-радикални. Иранците нямат намерение да сключват мир при условията налагани им в техен ущърб. Това показва, че конфликтът продължава.

Плюс това все още към момента САЩ и Израел нямат подкрпата на Европа, но Иран от първия час на войната има подкрепата на Русия и на Китай. Две държави, с които граничиш са ти зад гърба, те са ти и най-големите купувачи на енергоносители, САЩ са на 10 000 километра.

Има само един начин конфликта да свърши бързо и той е САЩ да използват ядрено оръжие.

Един чисто вътрешен политически елемент - през ноември в САЩ има избори. Те са много важни за Тръмп, защото, ако той затуби мнозинството в Конгреса и Сената ще бъде президент - кукла на конци. Няма как да си позволи да даде назад и до ноември той да търпи поражения. Иранците, знаейки, че властта на Тръмп зависи от тези междинни избори през ноември, нямат намерение да клекнат и да му направят услуга той да се затвърди на власт. Е, кажете ми на какво почиват анализите на нашите велики експерти, че отиваме на преговори и решаване на проблема.

- Снощи над страната ни прелетя руски военен самолет, който кацна в Ниш, за да помогне за пожарите. Разрешението е било дадено от МВнР, правилно ли е отреагирало правителството?

- Абсолютно правилно, въпреки че вие знаете моето отношение към Сърбия. Но там има природно бедствие. Поинтересувах се, видях го самолета. Той действително отива да помогне на сърбите. Тук възниква въпроса защо европейските държави толкова ревностно гледат на участието на Русия на Балканите, а не реагираха и не помогнаха те, да не се налага да идва руски самолет? Това е съседна държава на България, решението е правилно, защото става въпрос за хуманитарна задача, а не за политическа.

Слушах един бивш военен министър едни фантасмагории - ама то можело да се инсталира и разузнавателна апаратура.

- Да, имаше подобни коментари, че е прелетял над половината военни обекти в страната ни...

- Руснаците, които имат най-много сателити и от Космоса наблюдават абсолютно всичко дали им е необходимо един самолет да прелети над територията на България за около 40 минути, какво ще направят. Снимки на какво ще направят? Какво ще установят, че имаме Военно морска база във Варна, защото те са я правили и горе долу корабите, които ги построихме по мое време нищо ново няма. Това са едни опити на едни хора да търсят под вола теле. В конкретния случай правителството постъпи правилно, хуманно, защото и на нас може да ни се случи нещо подобно и би следвало да очакваме нашите съседи да ни помогнат.

- След появилата се информация за евентуални атаки на военни бази в Европа, не трябва ли да потърсим отново помощта на Гърция? Доколко е защитено въздушното ни пространство?

- Какво значи да поискаме помощ. Какъв щит, вие видяхте "Хизбула" проби щита на Израел, която смятаха за най-съвършената схема за въздушна отбрана. България няма собствени ресурси достатъчно. Имаме ПВО, но е доста остаряло като модификация и въобще за ракетите, с които разполага Иран или Русия, то е почти безполезно. То може да сваля самолети, по-големи дронове. То е абсолютно безполено за свръхзвукови или хиперзвукови ракети.

Появиха се коментари да поискаме от САЩ да ни дадат зенитни комплекси "Пейтриът", еми няма да ни дадат, защото нямат, поне така казват. Самите европейци нямат, от както дойде Тръмп не е дал една ракета на украинците, европейците си дадоха своите комплекси и своите ракети.

Гърция, която е изградила цялото си ПВО да се пази основно от Турция, с която е в конфликт, да, тя може да бъде полезна като партньорска държава в НАТО при подобна ситуация. Както и самата Турция да съдейства. Но дали ще го направят, дали са способни да отразят подобно нападение тук има много въпросителни.

Всички цитират членството ни в НАТО. На всички им препоръчвам да прочетат не само член 5, в който не се казва, че автоматично всички се хвърлят да ти помагат, казано е, че трябва да направят всичко възможно да ти помогнат. Преди него има член 3, където се казва, че всяка държава членка е длъжна сама да е в състояние да защитава своята териториална цялост за сигурност. А член 6,7 и т.н. виждаме, че процедурата, която може да се задейства по член 5 е много пожелателна - ако могат, ако имат възможност. Всичко това е въпрос на едни обсъждания. И идва една ракета от Иран или от някъде другаде, тя ще дойде след няколко минути и докато обсъждат член 6 и следващите ние вече ще сме понесли поражения. Така че сами ще трябва да сме готови, но за съжаление последните 6 години българските политици повече вдигаха лозунги и гледаха да се подмазват на САЩ и други европейски държави по повод на войната в Украйна без да направят нещо реално. Не дадохме малко неща - танкове T-72, ракети, чувам, че сме дали и един зенитно ракетен брегови комплекс, който е за охрана на морето. Срещу това трябваше да сме поискали и да сме получили достатъчно защитни средства за ПВО защита, минаха пет години от началото на войната в Украйна. Нищо, лозунги и общи приказки.

Надявам се това правителство, което вчера навърши 100 дни, а и начело на него стои бивш генерал от армията, а пък и военният министър е висш военен, хора с опит, да са предприели или поне да са замислили малко по-адекватни действия, както по линия на Министерство на отбраната, така и по линия на Министертво на външните работи, за да може на първо време да подсигурим защита при евентуално нападение. И в следващите няколко години да реализираме отдавна отлаганите ни проекти за ПВО защита на страната.

Виждаме и че войната става съвсем различна, в много от случаите конвенционалните ПВО системи вършат много малко работа. Вижте иранските и руските ракети. Последните 20 дни украинците не могат да свалят една руска ракета. От една страна поради липса на достатъчно ПВО, но от друга страна при хиперзвуковите ракети, те нито могат да ги догонят като скорост, нито могат да ги ударят на височина. Ние трябва да мислим доста нетрадиционно, а не конвенционално както в учебниците на НАТО от преди 10 години. Покрай дроновете в последните три години виждаме за какво става дума.

Имаме институт за отбрана към Министерство на отбраната, имаме институт по метолознание в БАН. Това са две структури, които трябва да разработват подобни проекти. Имаме такива млади хора, завършили в Русия и на Запад. Тези мъже имаха по мое време много новаторски идеи, много преди на Запад да им дойде на акъла за това, което го видяхме във войната в Украйна. Имам дълбокото съмнение, че пак ще купуваме дронове от вън с обяснение, че много спешно и бързо ни трябват, вместо да си разработим наши проекти и да започнем да ги произвеждаме. Към момента, аз поне знам за три до четири български предприятия, които имат разработени проекти, произвеждат и изнасят в чужбина. Ние обаче дремеме, чакаме да не ни се случи.

Светът става все по-несигурен, конфликтът в Украйна и Блиизкия изток са върха на Айсберга в сблъсака между големите блокове Китай, Русия, Иран от другата страна НАТО и САЩ за преразпределение на зоните на влияние и контрола на природните ресурси.

- Като, че ли и политиците не са съвсем разумни...

Вземете примерно френския президент Макрон - с кой друг президент преди него може да го сравните? Може би донякъде с Оланд, макар, че той имаше повече разум и въпреки, че твърдо играеше със САЩ, през 2008 г. той и Ангела Меркел бяха достатъчно разумни да сложат вето на Грузия и Украйна за НАТО.

Сега имаме едни папагали, които буквално са ултра либерално индоктринирани, все едно гледаме тези от Варшавския договор и Съветския политически блок. Тогава се следваше повелята на Москва, а сега - каквото се спусне от Вашингтон. Тоест Европа не е самостоятелен играч, а тя не е самостоятелен играч, защото няма необходимия елит, защото е в демографска криза и защото си самоунищожи икономиката и индустрията.