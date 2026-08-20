ЦСКА с тежка загуба в Крит, ОФИ взе сериозен аванс

ЦСКА допусна поражение с 0:3 в първия плейоф за влизане в основната фаза на Лига Европа. ОФИ Крит спечели домакинството, нещо с което не можеха да се похвалят останалите три предходни съперници на „червените“ в Европа.

Лошите новини за „червените“ се трупаха една след друга в четвъртък вечер. Стефано Сенси ще пропусне реванша заради натрупани жълти картони, а Мохамед Брахими получи червен картон в последните 10 минути заради удар без топка. Герой за победителите бе Таксиархис Фунтас, който отбеляза и двата гола в мача. При първото попадение в 19-ата минута домакините организираха атака по левия фланг. Топката първоначално рикошира в ръката на Пастор, но съдията остави играта да продължи, а Фунтас се възползва и реализира.

В началото на второто полувреме Пастор още веднъж докосна топката с ръка

и този път съдията отсъди дузпа след преглед с ВАР. Фунтас се нагърби с изпълнението и удвои за 2:0 в 51‘. Единственият по-забележителен период на ЦСКА в мача беше последната третина на първото полувреме, когато се стигна до шансове пред Годой, Питас и Сенси. Третото попадение за домакините падна в добавеното време чрез Лоренцо Дикман. Преди реванша между отборите ОФИ Крит ще премери сили с Волос в неделя, а по същото време ЦСКА ще гостува на Локомотив София. Това е втора загуба за ЦСКА от гърци през годините, след като имат 5 победи, включително над грандовете./ БГНЕС