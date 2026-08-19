Сияйната кралица Рания показа новородените си внучки

Кралица Рания и крал Абдула II се запознаха с най-новите членове на йорданското кралско семейство. След като на 14 август Кралският хашемитски двор обяви, че принцеса Иман и съпругът ѝ Джамил Термиотис са се сдобили с близначки, бебета се появиха на нови снимки заедно с кралските си баба и дядо, публикувани в понеделник, 17 август. 55-годишната кралица Рания сподели кадрите в профила си в Instagram с думите „Здрави, щастливи и най-накрая тук. Толкова дълго чакахме да се запознаем с вас, Талия и Рания. Поздравления за Иман, Джамил и малката кака Амина“.

В изявление от петък Иман и Джамил разкриха имената на новите членове на семейството – дъщерите им се казват Талия и Рания, като втората носи името на кралската си баба. Това не е първият случай, в който йорданското кралско семейство използва повторно едно име.

Когато престолонаследникът Хюсеин и принцеса Раджва посрещнаха първото си дете през 2024 година, те обявиха, че дъщеря им се казва Иман – точно като сестрата на бъдещия крал. Новите снимки показват 64-годишния крал Абдула и кралица Рания, които държат внучките си. Сред кадрите има и такъв, на който кралицата държи едновременно Талия и Рания. На друга снимка кралската двойка е заснета в гръб заедно с Амина – вече в ролята на кака – докато всички наблюдават бебетата.

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