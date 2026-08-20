4 зодии ще са магнит за късмет в следващите 18 месеца

Четири зодиакални знака започват да привличат изобилие и късмет след вторник, 18 август 2026 г., защото Северният възел напусна Риби, което означава, че Южният възел също напусна Дева.

Вашата съдба променя посоката си, така че обърнете внимание. Северният и Южният възел са в тези променливи знаци от около година и половина. Северният възел в Риби създаде възможности за вас да изградите мечта или да разберете какво искате да правите с живота си.

Сега, когато тази ера приключи, е време да се съсредоточите върху иновациите, защото работите с енергията на Северния възел във Водолей. Северният възел символизира растежа на вашата душа. Днес е първият ден от 18-месечен период, в който четири зодии ще открият пътя, който им помага да привлекат просперитет и късмет чрез хуманитарни усилия и технологии.

А ето и кои 4 зодии започват да привличат изобилие и късмет в следващите 18 месеца:

Близнаци

Вие сте от хората, които обичат да споделят идеите си и да говорят за нещата, които се случват по света. Вторник, 18 август, ви носи дар, който продължава да дава, и ще привлечете изобилие и късмет, като правите това, което наистина обичате. Северният възел, влизащ във Водолей, отваря вратата към образователни занимания, включително връщане в колеж и усвояване на ново умение. Време е да помислите за неща, които никога преди не сте правили, и да ги правите по нов начин. Вие сте по-отворени към приемането на нови технологии и умения за учене, които ви държат на върха. Вие сте толкова готови за това, а правилното отношение е първата стъпка към получаването на това, което искате от живота.

Дева

Трудолюбие е вашето второ име и винаги сте правили нещата по правилния начин. Привличате изобилие и късмет, като правите нещата по нов начин. Когато Северният възел се премести във Водолей, той активира вашия сектор от ежедневни рутини и навици. След като влезете в ритъм и той проработи, вие наистина се ангажирате с него. Сега имате златна възможност, която се разгръща през следващите 18 месеца. Това е денят, в който започвате да разбирате каква нова рутина би подобрила това, което правите сега. Намирате инструмент или хак, който е по-бърз и много по-евтин от това, което използвате. Тези промени влияят положително на живота ви и ви насочват по по-добър път.

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