Хейдън Пенетиър била с патерици преди смъртта си

Хейдън Пенетиър е ходила с патерици в последните месеци преди смъртта си.

Актрисата си отиде от този свят в неделя, 16-и август, едва на 36-годишна възраст и няколко дни преди своя 37-и рожден ден, който трябваше да е на 21-и август.

Сега става ясно, че звездата е разчитала на патерици, било ѝ е трудно да се движи и е страдала от силни болки в гърба в последните месеци.

Още през март Хейдън е била заснета с патерици на летището в Лос Анжделис с бившия си приятел Брайън Хикерсън. От "Daily Mail" са публикували тези снимки. Когато била попитана за причината, тя обяснила, че страда от прищипан нерв в долната част на гърба.

Явно актрисата е страдала от болки в гърба през цялата година, тъй като във видео от май месец се вижда, че ѝ е трудно да движи десния си крак, докато върви в Ню Йорк.

Звездата дори се притеснявала, че ще остане парализирана за цял живот.

Още за състоянието ѝ четете в teenproblem.net