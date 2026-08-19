Самолетоносачите на САЩ: "Плаващ затвор", където леглата се превръщат в ковчези, а небето рядко се вижда

Ветеранът от ВМС на САЩ Джони Бърнел прекарал 111 дни на борда на военния кораб USS Vinson по време на войната на САЩ с Афганистан през 2001 г. Ролята му на военноморски фотограф му позволила да посещава екипажа из целия кораб, за разлика от повечето моряци, които са ограничени до частите на кораба, където работят. В епохата преди дигиталната фотография, войските често бяха нетърпеливи да си направят снимка с него, когато го видят.

В продължение на повече от три месеца на борда на USS Carl Vinson той станал свидетел на промяна сред екипажа. Вълнението и енергията им избледнели до това, което той нарича "тъга".

"Имаше един момент, в който имаше видима безжизненост в очите на колегите от кораба", спомня си той. "Все още мисля, че най-трудната част от работата ми беше да гледам тъгата по лицата на хората всеки шибан ден."

Бърнел споделя пред BBC, че е наблюдавал с насълзени как нараства загрижеността за условията на борда на USS Abraham Lincoln - който е разположен като част от войната между САЩ и Иран от 11 декември - повече от два пъти от дните, които самият той е прекарал на борда на Vinson.

Военните на "Линкълн" се борят с недостиг на храна, повредени водопроводни инсталации и изтощение, според две американски издания, отразяващи военните събития - "Military Times" и "Stars & Stripes".

Членове на семействата на моряците на борда са изразили загриженост относно влошаването на психичното им здраве поради условията, като някои моряци са се опитали да скочат зад борда. Военни служители обаче оспорват, че има сериозни проблеми, засягащи кораба, а някои ветерани също така предполагат, че информациите в медиите са преувеличени.

Репортажите в медиите са до голяма степен неточни и "99% са реклама", казва пенсионираният лейтенант-командир на ВМС Стив Роджърс, директор на Асоциацията на ВМС на Съединените щати (AUSN). Като част от работата си за AUSN - организация с нестопанска цел, която работи в помощ на военнослужещите на ВМС на САЩ - той е разговарял с роднини на войници на "Линкълн". По думите му е нормално семействата да се тревожат за своите близки във война и че войските са добре подготвени за ситуацията, в която се намират.

В интервю за BBC роднина на един от моряците на "Линкълн" казва, че член на семейството им е отслабнал с 29 кг и страда от изтощение заради постоянния шум и вибрации.

Запитан за ситуацията на борда на "Линкълн" в петък, Тръмп отхвърли съобщенията, казвайки, че разполагането на корабите "не е достатъчно дълго". В неделя ръководителят на Централното командване на САЩ, което наблюдава операциите в Близкия изток, публикува изявление, в което се казва, че от 11-те активни самолетоносача в американските военни "Линкълн" в момента се отчита най-ниския брой подадени сигнали, свързани с психичното здраве.

"Това не означава, че всичко е перфектно“, каза адмирал Брад Купър, добавяйки, че "дългосрочната служба в морето не е за всеки". "Това е изключително предизвикателно и трудно. Психичното здраве е друг аспект на индивидуалното здраве и изисква нашето внимание, точно както физическото и духовното здраве."

Бърнел, бившият военен фотограф, казва от предишния си опит, че вярва, че много членове на екипажа на борда на "Линкълн" нямат възможност дори да посетят горната палуба поради задълженията си долу. Тези войници биха могли да прекарат дълги периоди, без да видят небето.

Един колега на Vinson, който Бърнел описва като плаващ затвор, е направил всичко възможно, за да бъде изгонен, включително продажба на наркотици и създаване на "подземен рейв клуб", казва той. В малкото легло на Бърнел, което войските наричат ​​"ковчежни поставки", нямало място да се обърнеш, а кабелите, които улавят и забавят самолетите, докато кацат, минавали през стена точно зад главата му.

"Това беше просто непрестанен шум. Корабът е винаги шумен", казва той. $Самолети винаги кацат или излитат и оръдия винаги стрелят."

Остава неясно какви са условията на "Линкълн" сега

Екип на CNN посети кораба миналия месец и не откри никакви широко разпространени проблеми през трите дни на борда. Няколко войници споменаха, че са били принудени да дажбират храна и са отслабнали в продължение на "многото месеци" на борда, но когато CNN се качи на борда на 7 юли, "храната беше в изобилие", съобщи изданието. Душовете също бяха горещи, въпреки че имаше някои признаци на мухъл.

САЩ разположиха друг боен кораб, за да смени "Линкълн", който трябва да пристигне в Близкия изток след още една седмица. Заместващият кораб, USS George Washington, има своя собствена история на проблеми с психичното здраве.

През 2022 г. поредица от самоубийства на борда на кораба - докато той все още е бил акостирал в пристанище във Вирджиния - доведе до разследване от военен инспектор. Заключението на разследването установи, че смъртните случаи не са причинени от никого, а са резултат от няколко проблема, свързани с лошите условия на живот.

Докладът, публикуван през май 2023 г., установява, че висшето ръководство на ВМС е "допуснало стандартите ни да се понижат - и по този начин сме разочаровали нашите хора".

Д-р Харолд Кудлър, бивш ръководител на политиката за психично здраве в Администрацията по въпросите на ветераните на САЩ (VA), казва, че проблемът се изучава от правителството на САЩ от години. По думите му изолацията на борда на кораб, с моменти на продължителна скука, последвани от "изключителна бдителност", може да засили проблемите с психичното здраве.

"Не знаеш къде е фронтът", казва той, описвайки ситуацията на борда на Линкълн. "Особено в този вид асинхронна война, която наблюдаваме."

Тези фактори могат да бъдат непосилни както за войници, така и за офицери.

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"Изолиран си. Не знаеш точно какво ще се случи. Вече дори не си сигурен каква е мисията. И не знаеш кога ще се прибереш у дома."

По време на Втората световна война военните създават тренировъчен филм, за да помогнат на войници, които може да се справят с "бойна раздразнителност". Филмът изобразява моряк, който е под палубата, натоварен със задачата да наблюдава машини в затворена, самотна стая, докато войната срещу врага бушува отвън.

"Той не може да види врага. Не знае какво се случва на повърхността. Неговата работа е да наблюдава двата измервателни уреда в машинното отделение", казва Кудлър.

Целта на филма е да илюстрира, че войските, които не стрелят директно с оръжия, все още са "под огромен стрес, висока бдителност и са склонни към изтощение".

Част от времето на Кудлър във ветеранската администрация включва изучаване на самоубийствата

Години на изследвания от VA са установили, че войските и ветераните са с 50% по-висок риск от самоубийство в сравнение с общото американско население.

Предизвикателството пред военните е да накарат всеки войник и моряк да се чувства като важна част от цялостната мисия, като същевременно признаят част от монотонността на това да бъдеш зъбно колело в по-голяма машина, казва той. За да се борят с изолацията и скуката, войските понякога правят забавни дейности на борда на кораба, като например провеждане на певчески състезания и пикници на горната палуба.

Кудлър подкрепя призива на демократите в Конгреса да се проведе разследване на ситуацията на борда на "Линкълн" и как се е стигнало дотук.

"Корабът може да се представя толкова добре, колкото е добре екипажът му", казва той. "Тези 5000 души съставляват общност. Не само мъже и жени под стрес. Това е общност под стрес. Възможностите на кораба намаляват с намаляването на екипажа. Така че, ако докладите, които се споделят, са верни, човек наистина трябва да се тревожи."

Роджърс от AUSN е прекарвал седмици наред на малки военноморски кораби и казва, че проблемите с депресията и скуката са нормални сред военните.

"Всички сме човешки същества. Всички преминаваме през трудни моменти."

Той обвинява медиите за разпространението на невярна информация, която нарича "абсолютно възмутителна", и е разгневен от вредата, която според него тя причинява на морала на войските и техните семейства. Войските могат да се чувстват отегчени или тревожни, но корабите, на които са, имат свещеници и консултанти по психично здраве, казва той, и войските са в добра позиция да се справят със стреса.

Съобщенията за това, че моряци обсъждат дали да скочат от кораба, са преувеличени, твърди той, спомняйки си шеги, които са се случвали по време на престоя му на самолетоносач.

"Спомням си, че един човек каза: "Иска ми се да можех да скоча с парашут оттук", смее се той, отхвърляйки го като "разговори в съблекалнята".