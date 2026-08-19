"Гордост и предразсъдъци" по балкански: "Заха" среща любовта с ината

"Гордост и предразсъдъци", но с балкански инат, пиперлив хумор и сблъсък между два различни свята - това стои в основата на "Заха", новия исторически роман на Ели Маринкева.

Книгата отвежда читателите в началото на XX век, когато младата българска държава преминава през бурни промени, а европейските порядки постепенно се срещат с балканския начин на живот. Именно този сблъсък се превръща във фон на история, изпълнена с любов, хумор и поредица от недоразумения.

Европейски маниери срещу балкански характер

В центъра на сюжета е Захарина Пендарева - Заха, образована млада жена от Русе, израснала сред красиви платове, охолство и майсенски порцелан. Животът ѝ обаче се преобръща, когато родителите ѝ загиват при нещастен инцидент и тя губи всичко.

За да се издържа, а и да държи настойчивите ухажори на разстояние, Заха започва да преподава добри маниери. Именно работата ѝ я среща с Павел Матеев - не точно принц на бял кон, а по-скоро неговия балкански еквивалент с волска каруца.

Павел произхожда от семейство на предприемчиви фабриканти от Сливен, решени да участват в изграждането на една нова България по европейски образец. За целта обаче самите те трябва да се "поевропейчат" - да усвоят изисканото поведение, да се научат да се хранят с нож и вилица и дори да свирят на пиано.

Заха и Павел трудно биха могли да бъдат по-различни. Тя е деликатна и изтънчена, а той - темпераментен и емоционален. Общото между тях е инатът, който превръща всяка среща в сблъсък на характери.

А когато гордостта и предразсъдъците започват да отстъпват, между двамата постепенно се заражда любов.

Началото на поредицата "Матееви от Бяла"

"Заха" е първата книга от поредицата "Матееви от Бяла", с която Ели Маринкева разказва за България от началото на миналия век - страна между старите порядки и стремежа към нов, по-европейски живот.

Историческата атмосфера се преплита с романтика и комедийни ситуации, а отношенията между героите се развиват на фона на общество, което също търси новата си идентичност.

С романа Маринкева поставя началото на история за семейство, любов и сблъсъка между европейските обноски и неподправения балкански темперамент.