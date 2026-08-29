Бийбър се фука със съпругата си, показа Хейли по бански

Джъстин Бийбър явно прекарва страхотно своето лято.

32-годишният певец доказа това чрез публикация в социалната мрежа instagram. Преди дни звездата сподели серия снимки от сезона в профила си.

Но първият кадър е този, който направи най-голямо впечатление на последователите му. Джъстин продължава да показва колко е влюбен в съпругата си Хейли.

Той качи снимка, на която се вижда как двамата са се прегърнали нежно край езеро. Изпълнителят е само по кафяви панталонки. А моделката е с вързана коса, слънчеви очила и бански от 2 части в камуфлажен принт. Той е с боксерки тип прашка и така чудесно изпъква стройната и апетитна фигура на Хейли Бийбър.

Певецът е споделил още кадри от лодка, риболов, голф количка, игра на голф и т.н. Показал е и сина си Джак Блус сред топки.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net