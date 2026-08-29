Животът и царуването на последния най-възрастен крал в Европа, Харалд V от Норвегия, който подкрепяше правата на гейовете

Крал Харалд V от Норвегия почина на 89 години, правейки сина си Хокон новия монарх.

Покойният крал се възкачва на трона през януари 1991 г. и доскоро беше най-възрастният крал в Европа.

Харалд почина след като беше хоспитализиран миналата седмица заради рядко кръвно заболяване.

„С дълбока скръб съобщаваме, че Негово Величество крал Харалд е починал“, съобщи Кралският дворец в Осло в петък, 28 август.

Според изявлението, крал Харалд е починал „мирно“ в 6:35 ч. местно време същия ден в университетската болница Rikshospitalet в Осло.

Кралското знаме на покрива на двореца е свалено наполовина, за да отбележи кончината на краля, според BBC.

Монархът е наследен веднага от единствения си син, Хокон. Крал Харалд е надживян и от съпругата си от 1968 г., кралица Соня, дъщеря им, Марта Луиз, по-голямата си сестра, принцеса Астрид, внуците си и други членове на норвежкото кралско семейство.

Доброжелатели положиха цветя на дворцовия площад, за да отдадат почитта си на крал Харалд от Норвегия.

Новината за кончината на краля идва след няколко години здравословни проблеми и седмици хоспитализация, тъй като състоянието му се влоши.

Харалд беше хоспитализиран за втори път тази година на 17 август, като Кралският дом обяви по това време, че това се дължи на странични ефекти от друго текущо медицинско лечение. По това време се говореше, че кралят ще бъде в болничен отпуск за две седмици. Престолонаследникът Хокон беше обявен за регент на мястото на баща си.

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