Рецептата Dnes: Вкусен пастет от сардини

Разядките са нещо, което обичаме да приготвяме за делник и празник.
Съставки:
- 2 консерви сардини в зехтин
- 40 г масло
- 1 сварено яйце
- 1 малка червена глава лук
- 1 чаена лъжичка бял винен оцет
- няколко стръка пресен магданоз
- 1 чаена лъжичка горчица
- сол на вкус
- 1 супена лъжица лимонов сок
Приготвяне:
- Добавете всички съставки в блендер или кухненски робот.
- Пасирайте до гладка и кремообразна смес.
- Опитайте и коригирайте подправките, добавете още лимонов сок за яркост или горчица за пикантност.
- Охладете в хладилник, преди да сервирате с хубав хляб.
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