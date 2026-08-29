Рецептата Dnes: Вкусен пастет от сардини

Разядките са нещо, което обичаме да приготвяме за делник и празник.

Съставки:

2 консерви сардини в зехтин

40 г масло

1 сварено яйце

1 малка червена глава лук

1 чаена лъжичка бял винен оцет

няколко стръка пресен магданоз

1 чаена лъжичка горчица

сол на вкус

1 супена лъжица лимонов сок

Приготвяне:

Добавете всички съставки в блендер или кухненски робот.

Пасирайте до гладка и кремообразна смес.

Опитайте и коригирайте подправките, добавете още лимонов сок за яркост или горчица за пикантност.

Охладете в хладилник, преди да сервирате с хубав хляб.

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