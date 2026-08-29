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Рецептата Dnes: Вкусен пастет от сардини

Сервирайте с хубав хляб

29.08.2026 | 08:56 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Разядките са нещо, което обичаме да приготвяме за делник и празник.

Съставки:

  • 2 консерви сардини в зехтин
  • 40 г масло
  • 1 сварено яйце
  • 1 малка червена глава лук
  • 1 чаена лъжичка бял винен оцет
  • няколко стръка пресен магданоз
  • 1 чаена лъжичка горчица
  • сол на вкус
  • 1 супена лъжица лимонов сок

Приготвяне:

  • Добавете всички съставки в блендер или кухненски робот.
  • Пасирайте до гладка и кремообразна смес.
  • Опитайте и коригирайте подправките, добавете още лимонов сок за яркост или горчица за пикантност.
  • Охладете в хладилник, преди да сервирате с хубав хляб. 

Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg

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