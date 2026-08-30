Как да се справим със стреса от връщането на работа след отпуска?

Връщането на работа след отпуск е трудна задача за повечето служители, които са неефективни в първите дни.

"Завръщането от отпуск е хубаво да започне ден-два преди самото реално връщане на работното място. Буферът трябва да бъде поне в главата. Да сме се "завърнали" плавно на работен процес. В работен план сме стегнати, изпълняваме задачи, докато се предполага, че в повечето случаи в отпуската човек разпуска - има прекалено голям контраст", каза психологът и психотерапевт Цветелина Ненова пред Bulgaria ON AIR.

По думите на специалиста е добре да излезем в отпуск с решени задачи, а не с тлеещи конфликти или проекти по средата. "В първия ден не е хубаво да сме поели тежки ангажименти. Предния ден е добре да сме започнали постепенно припомняне, но по-практично", отбеляза Ненова в неделното издание на "България сутрин".

Според нея е хубаво по време на отпуск тотално да се изключим от работата.

Късите почивки от типа дълъг уикенд са за презареждане, докато дългите почивки са за възстановяване на тялото и съзнанието.

"Може да не харесваме работата, а може и да не харесваме нашата роля в работата. Ако при всяка отпуска не искаме да се завръщаме, е повод да си дадем сметка към кое не искаме да се завръщаме. Има някои хора, за които работата е спасение", каза още Ненова.

Тя е на мнение, че е добре да влезем в работен режим с малки парченца от това, което ни е харесвало.