Навици, които ви издават, че живеете в самота

Важно е да можем да се наслаждаваме на собствената си компания, когато ни се иска тиха вечер у дома, да направим кратко пътуване, да почетем книга и т. н.

Но има голяма разлика между избора да бъдеш сам и чувството, че си заседнал там.

Понякога самотата се случва, защото някой бавно е придобил навици, които правят общуването по-трудно, отколкото би трябвало. Тези поведения само го държат по-изолиран.

Това често се случва, когато хората са прекарали години, живеейки предимно сами, и това си личи от действията им.

Отказвате всички покани

Хората, които водят по-изолиран начин на живот, често се превръщат в експерти в това да намират причини да се отказват от планове. Казват, че са прекалено изморени или се убеждават, че така или иначе няма да си прекарат добре.

Понякога подобно оправдание е напълно основателно, но може да бъде и начин човек да избегне несигурността, която идва с това да излезе от зоната си на комфорт и да се свърже с други хора.

Ако обаче постоянно отказвате покани, приятелите и семейството ви в даден момент може да спрат да ви канят. Не след дълго отказването на няколко срещи или събирания може да се превърне в навик, който постепенно стеснява социалния ви кръг.

Не се разкривате емоционално

Хората, които обикновено се затварят в себе си, често са много добри в това да поддържат разговорите на повърхностно ниво. Може с удоволствие да разговаряте за времето, любимия си сериал или други ежедневни теми, но когато разговорът стане по-личен, инстинктивно го насочвате обратно към по-безопасна територия.

Това може да изглежда като по-малко рискован вариант, но същевременно прави изграждането на по-дълбоки връзки много по-трудно. Истинската близост се създава, когато позволяваме на другите да видят и несъвършените, уязвимите части от нас.

Това не означава, че трябва да споделяте прекалено много лична информация. Достатъчно е постепенно да позволявате на другите да видят истинската ви същност.

Източник: 7 навика ви издават, че живеете в самота