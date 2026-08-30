Тежките борби на Доли Партън с безплодието и битката ѝ с депресията след хистеректомия

Сърцераздирателните борби на Доли Партън с фертилитета и битката ѝ с депресията след хистеректомия я накараха да посвети живота си на подпомагането на непълнолетни и да повярва, че „Бог не ми е позволил да имам свои деца, за да могат всички деца да бъдат мои“.

Когато племенникът на Доли Партън, Брайън Сийвър, обяви смъртта ѝ във вторник, той с любов я запомни като „леля, сестра, баба, леля баба за едно поколение и Джиджи за следващото“.

И все пак има една титла, която Доли никога не е имала – майка – след като цял живот, изпълнен с мъчителни борби с фертилитета, я е възпрепятствал да има деца.

Легендата на кънтри музиката, която почина тази седмица на 80-годишна възраст, обаче имаше милиони почетни деца по целия свят, които са израснали, слушайки музиката ѝ, и са я смятали за пример за подражание.

Доли също така се погрижи да помогне на живота на много непълнолетни по света, като заяви, че вярва, че „Бог не ми е позволил да имам деца, за да могат всички деца да бъдат мои“.

Макар че певицата все пак се примирява с факта, че няма да стане майка, тя по-рано разкри, че тя и покойният ѝ съпруг Карл Дийн първоначално са планирали да станат родители.

Тя сподели: „В началото, когато със съпруга ми се срещахме, а след това, когато се оженихме, просто предположихме, че ще имаме деца“, добавяйки, че Карл дори е избрал имена за бъдещите им деца.

В началото на осемдесетте обаче Доли започва да изпитва значителна коремна болка и кръвоизлив.

Състоянието ѝ я отвежда в болница няколко пъти и след като се свлича на сцената по време на концерт през 1984 г. в Индианаполис, в крайна сметка е диагностицирана с ендометриоза.

Ендометриозата възниква, когато клетки, които обикновено се намират в лигавицата на матката, се прикрепят към други части на тазовата област, причинявайки белези, болка и възпаление.

Състоянието засяга една на десет жени и може да затрудни забременяването.

Доли в крайна сметка претърпява частична хистеректомия на 38-годишна възраст, което я прави безплодна и води до борба с преяждане, прекомерна консумация на алкохол и суицидни мисли.

В книгата си „Зад шевовете: Моят живот в кристали“ тя разкрива влиянието на операцията върху нея, пишейки: „Изведнъж се превърнах в жена на средна възраст. Преминах през мрачен период.“

И все пак тя отдаде заслугата на вярата си, която ѝ е помогнала да премине през трудните времена, казвайки пред Closer Weekly: „Боли ме като всички останали. Невинаги съм щастлива... понякога Бог просто трябва да те удари. Той почти ми казваше: „Седни си на хубавото малко дупе, защото трябва да се справим с някои неща!“

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