BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 3

Рейчъл Билсън с рядка снимка на дъщеря си за ЧРД

Момичето е високо колкото майка си

29.08.2026 | 03:30 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Рейчъл Билсън показа порасналата си дъщеря и удиви феновете.

Повод за това беше рожденият ден на самата актриса. Рейчъл, позната с ролята си на Самър в "Кварталът на богатите", навърши 45 години на 25-и август.

За личния си празник звездата публикува рядка снимка с детето си.

Вижда се как двете се разхождат по улицата, държат се за ръце и са в гръб. Билсън е по свободна и дълга черна рокля с тънки презрамки, както и с вързана коса. Момичето Брайър пък е по светла къса рокля с коланче и флорални мотиви. Тя е с пусната коса и вече се вижда, че е висока поне колкото своята майка.

Това учуди почитателите, тъй като девойката дори още не е навършила 12 г.

"Перфектен рожден ден с моето не толкова малко мини аз. Благодаря ви за цялата любов.", написала е гордата майка рожденичка.

Още по темата и снимката вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Рейчъл Билсън майка дъщеря рожден ден
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem