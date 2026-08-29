Рейчъл Билсън с рядка снимка на дъщеря си за ЧРД

Рейчъл Билсън показа порасналата си дъщеря и удиви феновете.

Повод за това беше рожденият ден на самата актриса. Рейчъл, позната с ролята си на Самър в "Кварталът на богатите", навърши 45 години на 25-и август.

За личния си празник звездата публикува рядка снимка с детето си.

Вижда се как двете се разхождат по улицата, държат се за ръце и са в гръб. Билсън е по свободна и дълга черна рокля с тънки презрамки, както и с вързана коса. Момичето Брайър пък е по светла къса рокля с коланче и флорални мотиви. Тя е с пусната коса и вече се вижда, че е висока поне колкото своята майка.

Това учуди почитателите, тъй като девойката дори още не е навършила 12 г.

"Перфектен рожден ден с моето не толкова малко мини аз. Благодаря ви за цялата любов.", написала е гордата майка рожденичка.

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