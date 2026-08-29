Рейчъл Билсън с рядка снимка на дъщеря си за ЧРД

Рейчъл Билсън показа порасналата си дъщеря и удиви феновете.
Повод за това беше рожденият ден на самата актриса. Рейчъл, позната с ролята си на Самър в "Кварталът на богатите", навърши 45 години на 25-и август.
За личния си празник звездата публикува рядка снимка с детето си.
Вижда се как двете се разхождат по улицата, държат се за ръце и са в гръб. Билсън е по свободна и дълга черна рокля с тънки презрамки, както и с вързана коса. Момичето Брайър пък е по светла къса рокля с коланче и флорални мотиви. Тя е с пусната коса и вече се вижда, че е висока поне колкото своята майка.
Това учуди почитателите, тъй като девойката дори още не е навършила 12 г.
"Перфектен рожден ден с моето не толкова малко мини аз. Благодаря ви за цялата любов.", написала е гордата майка рожденичка.
Още по темата и снимката вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.