12-годишният син на Фърги е висок почти колкото баща си Джош Дюамел

Аксел Дюамел се променя пред очите на известните си мама и татко.

12-годишният младеж вече е почти толкова висок, колкото баща си Джош Дюамел, както се вижда от скорошна семейна снимка. Актьорът от „Трансформърс“ посети „Юнивърсъл Студиос“ в Холивуд заедно със съпругата си Одра Мари, двегодишния им син Шепърд и неговия батко.

На снимка от 26 август се вижда как Джош държи на ръце по-малкия си син, докато е прегърнал порасналия Аксел. От другата страна на сина на Фърги пък седи Одра, която съвсем скоро ще сдаде второто място по височина в семейството. Четиримата позират пред емблематичния глобус на „Юнивърсъл“ на входа на увеселителния парк.

За случая 12-годишният Аксел е облечен в черна тениска и къси панталони в същия цвят. Джош е заложил на бяла тениска с V-образно деколте и черни къси панталони. Междувременно 32-годишната Одра носи широка зелена тениска, а Шепърд е облечен в комплект от плетена материя с релефна шарка.

За Джош и Фърги – които се разделиха през 2017 година, а две години по-късно финализираха развода си – намирането на баланс и разбирателство е приоритет при отглеждането на сина им.

„Фърги е невероятна жена. Наистина е такава“, каза актьорът през септември 2023 година. „Тя прие Одра много добре. Нещата можеха да се развият и много по-зле. Това е важното – никога не знаеш как ще се подредят нещата“.

Всъщност Джош – който през май стана татко и на момиченце, когато Одра роди дъщеря им Рока де Леон – призна, че не е бил напълно сигурен дали с бившата певица от Black Eyed Peas ще успеят да поддържат хармонични отношения и съвместно родителство. Затова той отдава голяма заслуга на бившата си съпруга за постигането на благоприятна среда за сина им.

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